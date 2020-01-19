Son 5 yılda satılmayan biletlere çıkan ve alınmayan ikramiyeler için Hazine’ye toplam 1 milyar lira aktarıldı

Son 5 yılda satılmayan biletlere isabet eden ikramiye tutarının 887 milyon 580 bin lira olduğunu açıkladı. Aynı dönemde ikramiyeler alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ve idareye kalan tutarın ise 332 milyon 59 bin lira olduğu belirtildi. Böylelikle Hazine'ye aktarılan toplam meblağ 1 milyar 219 milyon 639 bin lirayı buldu. Bu rakamlara 31 Aralık 2019 çekilişinde satılmayan biletlere isabet eden ve şanslılar tarafından alınmayan ikramiye tutarlarının dahil olmadığı da belirtildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP'li Hakverdi, “Milli Piyango çekilişlerine dair birçok şüphe kamuoyunda tartışılıyor. İnsanlar belki de cebinde kalan son parası ile milli piyango bileti alarak ya da sayısal oyun oynayarak hayal kuruyor” dedi ve şunları söyledi:

“Özellikle son yıllarda idarenin yaptığı çekilişlere insanların neredeyse güveni kalmadı. En fazla gelen şikayet ise çekilişlerde satılmayan biletlere ikramiye isabet etmesi. Bu doğrultuda yaptığımız araştırma ve elde ettiğimiz veriler bu şüphelerin yersiz olmadığını gözler önüne serdi. Kâr eden birçok kurum gibi Milli Piyango da Varlık Fonu'na aktarıldı. Milli Piyango'nun itibarı bilinçli olarak zedelenerek yıllardır satışa hazırlandı.”

Demirören ve İtalyan ortağına devredildi

Milli Piyango'nun lisansı önce 49 yıllığına Varlık Fonu'na devredildi. Geçen yıl ağustos ayında da Varlık Fonu ile gelir paylaşımına dayalı 10 yıllık bir sözleşme ile Demirören Holding iştiraki olan bir şirketin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'in yüzde 49 katılımı ile kurulan Sisal-Şans ortak Girişimi'ne devredildi.