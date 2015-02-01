Son 5 yılda antidepresan kullanımı yüzde 65 arttı

Antidepresanlar, artık çay partilerinde insanların birbirine önerdiği bir ilaç oldu. Beyin cerrahları, aile hekimleri gibi branş dışı disiplinler de hastalara antidepresan tavsiye etmeye başladı. Uzmanlar, son beş yılda antidepresan kullanımının yüzde 65 oranında arttığını söylüyor.

Zaman'dan Sümeyra Çiçek'in haberine göre, Türkiye’de son beş yılda antidepresan kullanımı yüzde 65 oranında arttı. Antidepresanlar, artık çay partilerinde tıp dışı insanların birbirine tavsiye ettiği bir ilaç oldu. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Vedat Bilgiç, antidepresan ilaçlarının herkesin üzerinde hekim gibi bilgi sahibi olduğunu zannettiği ilaçlar haline geldiğini söylüyor. Kendi inisiyatifiyle eczaneden reçetesiz alıp düzensiz ve kontrolsüz kullanan bireyler olduğuna dikkat çeken Bilgiç, tehlikeli ve kötü kimyasallar olarak bu ilaçların damgalandığını ve bu yüzden gerçek hastaların tedavilerini aksatmalarına neden olduğunu kaydediyor. Pek çok disiplinde antidepresan ilaçların rutinde de önerilir olduğunu kaydeden Bilgiç, şu bilgileri veriyor: “Örneğin baş ağrısı için nöroloji, fibromiyalji için FTR, ağrı tedavisinde pek çok disiplin (beyin cerrahi, dahiliye, aile hekimi, cerrahi branşlar) antidepresan reçete verir oldu. Fakat takipleri yapılmadığı için uygunsuz kullanım periyotları ortaya çıktı.”

‘Bu ilaçlar deneyip bırakılamaz’

Antidepresanların pratikte sadece depresyon hastalığında kullanılmadığını vurgulayan Bilgiç, “Kaygı bozuklukları, psikozlar, dürtü kontrol bozukluğu, madde kullanım bozukluklarında da kullanılmaktadır. Uygun doz ve sürede, kişiye özel kullanımı olan ilaçlardır. İki ucu keskin bıçak gibidir, yetersiz dozda hastalık artar, fazla dozda yan etkilerle uğraşılır. Bu nedenle uzun süreçli takip edilmesi gerekir. Bu konuda yetkin kişi psikiyatristtir. İlaç tavsiye edip standart dozda, standart sürede kullanım önerilmemelidir. Şu ilacı şu dozda 6 ay kullanıp bırakınız denmemelidir.” diyor.