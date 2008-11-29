Son 5 maç Kanarya'nın

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı Kadıköy'de 4-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında da 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı.



İspanyol teknik direktör Luis Aragones, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında sezonun ilk yarısındaki iki maçta da takımını galibiyete taşıdı.



Fenerbahçe, Beşiktaş galibiyetiyle bu sezon iç saha maçlarında 6. kez kazandı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 4-1 yenildiği Kayserispor maçının dışındaki tüm maçlarından galibiyetle ayrıldı.



Sarı-lacivertli ekibe derbi maçlarda alınan galibiyetler büyük moral oldu. Kötü sonuçların ardından Galatasaray galibiyetiyle hava yakalayan Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki FC Porto yenilgisinin ardından da Beşiktaş'ı yenerek sevindi.





FENERBAHÇE, SON 5 MAÇI DA KAZANDI-



Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile yaptığı son 5 maçtan da galip ayrıldı.



Bu akşamki galibiyetle birlikte son 5 maçı kazanan sarı-lacivertliler, son 4 galibiyeti de 2-1'lik sonuçlarla elde etti.



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan son 5 maçta alınan sonuçlar şöyle:



Sonuç Tarih OrganizasyonStat(BJK-FB)



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05.05.2007 LigBJK İnönü 0 - 1



05.08.2007 TFF Süper Kupa Köln Rhein Energie 1 - 2



03.11.2007 LigFB Şükrü Saracoğlu 1 - 2



29.03.2008 LigBJK İnönü 1 - 2



29.11.2008 LigFB Şükrü Saracoğlu 1 - 2





DENGEYİ FENERBAHÇE BOZDU



Fenerbahçe, bu akşamki derbiyi kazanarak, iki takım arasındaki maçlarda galibiyet dengesini bozdu.



Lig tarihindeki 321. randevuda Fenerbahçe 119. galibiyetini alırken, Beşiktaş ise 118'de kaldı. İki ekip arasındaki 84 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin toplam 434 golüne, Beşiktaş 404 golle karşılık verdi.



Ligde geride kalan maçlarda Fenerbahçe 36. galibiyetini alırken, Beşiktaş ise 34 galibiyette kaldı. Ezeli rakipler ligde 33 kez de eşitliği bozamadılar.



Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 110 golüne, sarı-lacivertliler 103 golle karşılık verdi.



