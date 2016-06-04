Son 5 ayda 707 işçi öldü; mayısta en çok ölüm inşaat ve tarım sektöründe yaşandı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2016 yılının ilk beş ayına ait işçi ölümlerine dair raporunu açıkladı. Raporda, en az 707 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. İSİG raporu, 2016'da ocak ayında en az 115, şubat ayında en az 143, mart ayında en az 160 işçi, nisan ayında en az 170, mayıs ayında 119 işçinin yaşamını yitirdiğini ortaya çıkardı. Mayıs ayında en çok ölümlerin yaşandığı sektörlerin tarım ve inşaat olduğu belirtildi.

2016 Mayıs ayında yoğun olarak İstanbul, Konya, Manisa ve Muğla'da yaşandığı belirlenen işçi ölümleri, iş kollarına göre dağılımı ise şöyle;

İnşaat, Yol: 34 işçi

Tarım, Orman: 31 işçi

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema:10 emekçi

Taşımacılık: 10 işçi

Belediye, Genel İşler: 6 işçi

Madencilik: 4 işçi

Metal: 4 işçi

Konaklama, Eğlence: 3 işçi

Savunma, Güvenlik: 3 işçi

Tekstil, Deri: 2 işçi

Enerji: 2 işçi

Gıda, Şeker: 1 işçi;

Petro-Kimya, Lastik: 1 işçi;

Basın, Gazetecilik: 1 işçi;

Çimento, Toprak, Cam: 1 işçi;

Gemi, Tersane, Deniz, Liman: 1 işçi;

Sağlık, Sosyal Hizmetler:1 işçi

İSİG raporunun tam metni;

Yazılı, görsel, dijital basından takip edebildiğimiz, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ile işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tespit edebildiğimiz ve her gün güncellenen bilgiler ışığında 2016 yılının ilk beş ayında yaşanan iş cinayetleri şöyle:

Ocak ayında en az 115 işçi,

Şubat ayında en az 143 işçi,

Mart ayında en az 160 işçi,

Nisan ayında en az 170 işçi

Mayıs ayında ise en az 119 işçi yaşamını yitirdi.

Bu yılın ilk beş ayı itibarıyla ülkemizdeki şiddetlenen savaş ortamı ile birlikte sermayenin işyerlerinde uyguladığı baskı ve zor rejiminin en görünür biçimi olan iş cinayetleri de devam ediyor. 2016 yılının ilk beş ayında iş cinayetleri sonucu en az 707 işçi kardeşimiz aramızdan ayrıldı.

Son dört yılda Mayıs ayında yaşanan iş cinayetlerine bakarsak;

2013 yılının Mayıs ayında en az 114 işçi,

2014 yılının Mayıs ayında en az 427 işçi (Soma katliamı yaşanmıştı),

2015 yılının Mayıs ayında en az 167 işçi,

2016 yılının Mayıs ayında ise en az 119 işçi yaşamını yitirdi.

Mayıs ayında yaşamını yitiren 119 emekçinin 99’u işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 15’i çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 5’i esnaflardan olmak üzere 20’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımına bakarsak;

İnşaat, Yol işkolunda 34 işçi;

Tarım, Orman işkolunda 31 emekçi;

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 10 emekçi;

Taşımacılık işkolunda 10 işçi;

Belediye, Genel İşler işkolunda 6 işçi;

Madencilik işkolunda 4 işçi;

Metal işkolunda 4 işçi;

Konaklama, Eğlence işkolunda 3 işçi;

Savunma, Güvenlik işkolunda 3 işçi;

Tekstil, Deri işkolunda 2 işçi;

Enerji işkolunda 2 işçi;

Gıda, Şeker işkolunda 1 işçi;

Petro-Kimya, Lastik işkolunda 1 işçi;

Basın, Gazetecilik işkolunda 1 işçi;

Çimento, Toprak, Cam işkolunda 1 işçi;

Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 1 işçi;

Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi;

Çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 4 işçi yaşamını yitirdi.

Ezilme, göçük, servis/trafik kazası, düşme, kalp krizi

Mayıs ayındaki iş cinayetlerinin nedenlerine bakarsak:

Diğer nedenlerden dolayı (intihar, silahlı saldırı, kalp krizi, yıldırım düşmesi, arı sokması, KKKA, dövülme) 37 işçi;

Ezilme, Göçük nedeniyle 28 işçi;

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 22 işçi;

Düşme nedeniyle 20 işçi;

Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 7 işçi;

Elektrik Çarpması nedeniyle 3 işçi;

Patlama, Yanma nedeniyle 1 işçi;

Nesne Düşmesi, Çarpması nedeniyle 1 işçi yaşamını yitirdi.

6 kadın ve 119 erkek

Mayıs ayında iş cinayetlerinde 6 kadın ve 119 erkek işçi yaşamını yitirdi.

Mayıs ayında iş cinayetlerinde 3 çocuk ve 42 yaşlı işçi yaşamını yitirdi.

15-17 yaş aralığında 3 işçi;

18-27 yaş aralığında 14 işçi;

28-50 yaş aralığında 52 işçi;

51-64 yaş aralığında 34 işçi;

65 yaş ve üstünde 8 işçi;

Yaşını tespit edemediğimiz/bilmediğimiz 8 işçi yaşamını yitirdi.

Buna göre:

10 ölüm İstanbul’da;

8 ölüm Konya’da;

6’şar ölüm Manisa ve Muğla’da;

5’er ölüm Bursa ve Mersin’de;

4’er ölüm Ankara, Çorum, Kayseri ve Sakarya’da;

3’er ölüm Balıkesir, Kocaeli ve Samsun’da;

2’şer ölüm Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Bingöl, Burdur, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli Kırşehir, Malatya, Niğde, Sinop ve Zonguldak’ta;

1’er ölüm Adıyaman, Ardahan, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Yozgat’ta yaşandı.