Son 40 senenin en iyi 7 diyeti

T24 - The Daily Beast internet sitesi, son 40 yılın en çok işe yarayan rejim metodlarını, klinik çalışmalardan alınan sonuçlara göre listedi. İşte 2011'de etkinliğine korumaya devam edecek 7 başarılı diyet tipi:



Akdeniz Diyeti

Püf noktası: Meyve sebze bakliyat ve zeytinyağı ağırlıklı bu rejim, kırmızı et tüketimini en düşük seviyede tutuyor.

Kalori hesabını esas alan bu rejimde, günlük besin tüketiminin sadece yüzde 35’i yağlardan (tercihen zeytinyağı) ve baklagillerden alınıyor. Rejim, Harvard Beslenme Alışkanlıkları Bölümü Başkanı Walter Willett’ın 2001’de kaleme aldığı ‘Ye, İç ve Sağlıklı ol’ adlı kitap sayesinde gündeme gelse de, dünyada birçok kitap Akdeniz diyetinin püf noktalarını anlatıyor. Diyette tekli doymamış yağlar sınıfına giren zeytinyağı baklagiller ve yemişlerin tüketildiği bir beslenme piramidi takip ediliyor. Rejim, 2006 yılının en çok satan kitaplar listesine giren The Sonomo Diet sayesinde popülerliği korudu. Kitabın yazarı Dr. Connie Guttersen, “Zeytinyağı, yemişler ve baklagillerden alınan yağlar hem kişiyi Alzheimer riskine karşı korur hem de bel bölgesindeki yağlanmayı engeller. Aynı zamanda işin ‘mutfağına’ bakarsak, doymamış yağları kullanmanız demek, daha çok sebze yiyeceğiniz anlamına gelir” diyerek rejimin neden sağlıklı olduğunu açıklamıştı.

Altı aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 2

6 ayda verilebilecek net kilo: 4.5

12 aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 4

12 ayda verilebilecek net kilo: 4.7

12 ayda beden kitle endeksi düşüşü: 1.5



Atkins Diyeti

Püf noktası: Karbonhidrat tüketimine kısıtlamalar getirin.

Dr. Robert Atkins, ‘Dr. Atkins’ Diet Revolution’ adlı kitabını 1972’de yayımlayarak son 40 yılın en çok kullanılan kilo verme sistemlerinden birini yaratmış oldu. Özellikle rejim geçtiğimiz son on yılda popülerlik kazandı.Diyetin sistemi oldukça basit; karbonhidrat tüketimini minimuma indirerek vücutta stoklanan yağ depolarını eritiyorsunuz. Atkins 2000 yılında Washington Times gazetesine yaptığı açıklamada; “Bu rejim tipinde yağ, bedenin yakıt kaynağı. Depolanamadığı için sürekli kendi kendisini yakıyor. Birikemediğinden, kilo ve kolesterol kaybına neden oluyor” diyerek sistemi açıkladı. Dr. Atkins 1992’de ‘Dr. Atkins’ New Diet Revolution’ adlı kitabı yayımladı ve sadece ABD’de 18 milyon kopyası satıldı. 2004’te yani DR. Atkins’in ölümünden bir yıl sonra ABD toplumunun yüzde 9’undan çoğu bu rejim sistemini uyguladığından makarna satışları yüzde 10 oranında düşmüştü.

6 aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 7

6 ayda verilebilecek net kilo: 5.4

12 aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 11

12 ayda verilebilecek net kilo: 4.8

12 ayda beden kitle endeksi düşüşü: 1.7

Beslenme seviyesi: 70 üzerinden 42.3



Dr. Ornish Diyeti

Püf noktası: Bol miktarda lifli besin tüketin, çok az yağlı besin yiyin, alkol ve eti hayatınızdan çıkarın.

Dr. Dean Ornish, tıp alanında koroner arter hastalığının etkili rejim sistemi, bol egzersiz ve meditasyonla yenilebileceğini kanıtlamış bir bilim adamı. Aynı yaklaşımını kendi yarattığı diyet sisteminde de takip ediyor. 1993 yılında yayımlanan ‘Eat More, Weigh Less’ (Daha çok ye, daha az kilo al) adlı kitabında, vejetaryen beslenmeyi ön plana çıkaran rejim yönteminin detaylarını anlattı. Ornish diyeti, meyve sebze ve bakliyatlardan oluşuyor ve kalorilerin sadece yüzde 10’u yağ ve etten geliyor. Alkol tüketimi ise yasak.

Altı aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 15

Altı ayda verilebilecek net kilo: 2.4

12 aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 22

12 ayda verilebilecek net kilo: 2.6

12 ayda beden kitle endeksi düşüşü: 0.8

Beslenme seviyesi: 70 üzerinden 64.6



LEARN Rejimi

Püf noktası: Yeme alışkanlıklarını değiştiren, egzersiz ağırlıklı ve yağ tüketimini kısıtlayan bir rejim tipi.

Dr. Kelly Brownell’in yarattığı LEARN rejimden çok bir yaşam biçimi. Diyetin amacı kalorilerin yüzde 55-60’ının karbonhidratlardan alınması ve sadece yüzde 10’undan azının doymuş yağlardan sağlanması, Brownell 1994 yılında The New York Times’a verdiği röportajda verdiği “Hükümet alkol ve sigaranın tüketimini kontrol altında tuttuğu gibi, sağlıksız hazır yemeklerin de dağıtımını kısıtlamalı” açıklamasıyla dikkat çekmiş, konu “Twinkie vergisi” olarak ABD gündeminde yer almıştı.

Altı aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 20

Altı ayda verilebilecek net kilo: 3.1

12 aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 23

12 ayda verilebilecek net kilo: 2.2.

12 ayda beden kitle endeksi düşüşü: 0.9



ZONE diyeti

Püf noktası: Karbonhidrat, yağ ve protein tüketimini kısıtlamak ve dengede tutmak.

Zone rejimi, beslenmeyi oranlıyor. Buna göre, günde almamız gereken kalorinin dağılımı şöyle; karbonhidrat yüzde 40, yağ yüzde 30 ve proteinler yüzde 30. Rejimin yaratıcısı Dr. Barry Sears sistemin kan şekeri seviyesini kontrol altına alarak kilo vermeye yardımcı olduğunu iddia ediyor.Sears’in 1995’te yazdığı kitap dört milyon kopyadan fazla satmıştı. Ancak Zone diyeti, diğer rejim tiplerine kıyasla sadece kısa vadede kilo vermede etkili.

Altı aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 16

Altı ayda verilebilecek net kilo: 2

12 aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 25

12 ayda verilebilecek net kilo: 1.5.

12 ayda beden kitle endeksi düşüşü: 0.5

Beslenme seviyesi: 70 üzerinden 48



Volumetrics diyeti

Püf noktası: Yediğiniz her şeyin yanında mümkün olduğu kadar çok su için.

Beslenme uzmanı Barbara J. Rolls’un yarattığı diyetin amacı, likit tüketimini en yüksek seviyede tutarak açlık hissiyle savaşmak. Nişasta içermeyen sebzeler ve çorbalar, kurabiye ve cips gibi besinlerin yerine tüketiliyor. Rolls, “Amaç, karbonhidrad ve proten gibi bir besin grubundan tamamen vazgeçmek yerine, insanları sağlıklı beslenmeye yöneltmek.” cümleleriyle rejim sistemini açıklıyor.

Altı ayda verilecek kilo: 8,8

12 ayda sürdürülme ihtimali: yüzde 27

12 ayda ortalama kilo kaybı: 7.8

12 ayda benden kitle endeksi düşüşü: 2.9



Düşük yağ diyeti

Püf noktası: Sadece yağsız ya da düşük yağ oranı içeren besinler tüketin

Amerikan Kalp Vakfı’nın 2008 yılında yağptığı araştırma gösteriyor ki, kalorilerin kaynağının yüzde 30’u yağlı besinlerden, yüzde 10’u doymuş yağlardan geliyor. Bu rejim, kalp krizi riskini en aza indirmeyi amaçlıyor. Günlük kalori alımı kadınlar için bin 500, erkekler için bin 800’le sınırlanıyor.

Altı aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 2

Altı ayda verilebilecek net kilo: 5.8

12 aylık kilo koruma başarı yüzdesi: 6

12 ayda verilebilecek net kilo: 5.1

12 ayda beden kitle endeksi düşüşü: 0.9

