Son 4 yılda 10 bin 665 orman yangını çıktı

CHP Milletvekili Murat Bakan’ın soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 4 yılda 10 binden fazla orman yangını çıktığını açıkladı.

CHP Milletvekili Murat Bakan, TBMM'de arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde orman yangınları hakkında bilgi talep etti. Pakdemirli'nin verdiği yanıta göre 2017-2020 yıllarında 10 bin 665 orman yangını çıktı. Aynı dönemde ormanda “Açma yerleşme” adı altında yılda ortalama 2 bin 991 suç tutanağı düzenlendi. Bu yangınlarda toplam 49 bin 940 hektar orman alanı kül oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP’li Bakan, son 10 yılda orman arazilerindeki yapılaşmaya ilişkin Bakanlığa ulaşan şikayet sayısını da sordu. Pakdemirli’nin orman arazilerindeki yapılaşmaya yönelik soruya özetle şu yanıtı verdi:

“Bakanlığımızda son 10 yılda açma yerleşme suçu olarak 27 bin 376, işgal faydalanma suçu olarak 29 bin 911 adet işlem yapılmıştır. Söz konusu yerlerle ilgili suç tutanağı tutularak Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Son 10 yılda yıllık ortalama 2 bin 738 açma yerleşme suç tutanağı, faydalanma suçu olarak ise yıllık 2 bin 991 adet suç tutanağı tanzim edilmiştir.”





