Son 3 yılda İstanbul'da 20 bölge "riskli alan" ilan edildi

Zeytinburnu’ndaki en büyük mezarlıklarından biri olan Kozlu Mezarlığı'nın bitişiğinde yer alan, büyük bir bölümünde 3-4 katlı binaların bulunduğu mahallenin "riskli alan" ilan edilmesiyle 1 Ocak 2018'den bu yana İstanbul'da ilan edilen "riskli alan" sayısı 20 oldu.

Zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar riskli alan ilan ediliyor. Bu çerçevede son üç yılda İstanbul'da riskli alan ilan edilen yerler şöyle:

Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde 1.5 hektarlık alan,

Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde 9 bin metrekarelik alan,

Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde 80 bin metrekarelik alan,

Üsküdar ilçesi Çengelköy, Çengel Ferah, Çengel Küplüce mahallelerinde 18.25 hektarlık alan,

Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi'nde (3. Kısım) 77 bin metrekarelik alan,

Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin ve Çırçır mahallelerinde 244 bin metrekarelik alan,

Küçükçekmece ilçesi İkitelli (Atatürk) Mahallesi'nde 63 bin metrekarelik alan,

Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde 23 bin metrekarelik alan,

Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 48 bin metrekarelik alan,

Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik alan,

Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi'nde 18 bin metrekarelik alan,

Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde 56 bin metrekarelik alan,

Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde 33 bin metrekarelik alan,

Güngören ilçesi Tozkoporan Mahallesi'nde 104 bin metrekarelik alan,

Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde Ece sitesi ve çevresinde 11 bin metrekarelik alan,

Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi'nde 21 bin metrekarelik alan,

Ataşehir ilçesi Dudullu Mahallesi'nde 27 hektarlık alan,

Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi'nde 62 bin metrekarelik alan,

Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi sınırlarında bulunan bir alan,

Zeytinburnu ilçesine Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan 33 bin 938 metrekarelik bir alan.