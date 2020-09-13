Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son 24 saate 5 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği Konya İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından İbrahim Kılınçarslan'ın Koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Böylece son 24 saate yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 5'e yükseldi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, 'Sağlık bir ekip işidir, eksiliyoruz' diyen TTB'nin duyurduğu liste şöyle:

Konya İl Sağlık Müdürlüğü özlük biriminde görev yapan İbrahim Kılınçarslan, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi'nde görev yapan temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Canruh, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

Konya Emirgazi Devlet Hastanesi'nde görev yapan Acil Tıp teknisyeni Ertuğrul Sütçü, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan teknisyen Faik Çelebi, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.