'Son 24 saat içinde Türkiye'de neler oldu'

'season when passed' adlı ekşi sözlük yazarı tarafından kaleme alınan ''Son 24 saat içerisinde Türkiye'de neler oldu'' adlı entry tıklanma rekorları kırdı.
çok hızlı kararlar verilen ülkedir.
bu listedekilerin tamamı, dün 24 saat içerisinde gerçekleşti:
- polise astımlı olduğunu söylemesine rağmen biber gazı yiyerek ölen gencin hastane önünde eylem yapan ailesine de biber gazı sıkıldı.
- sağlık bakanı "tecavüze uğrayan kadının bebeğine devlet bakar" dedi.
- kürtajı yasaklayacak kanunun haziran'da meclise sunulacağı açıklandı.
- havayolu çalışanlarına grev yasağı getiren yasa meclis'ten geçti.
- 300 thy çalışanı grev yaptığı için işten çıkarıldı.
- "gazeteci gözüyle sansür ve otosansür" adlı çalışmayı hazırlayan bilgi üniversitesi medya ve iletişim sistemleri fakültesi öğretim görevlisi esra arsan bilgi üniversitesi'ndeki işinden atıldı.
- emniyet güçlerinin copları demire çevrildi.
- kck davasında avukatlık yapan 103 avukat hakkında soruşturma başlatıldı.
- 16 yıllık yeni şafak yazarı ali akel, hükümetin uludere'deki tutumunu eleştirdiği için gazetesinden kovuldu ve bunu kabul edilebilir bulduğunu açıkladı.
- rtük üyelerinden gelen 'tavsiye' kararının ardından, 1 kadın, 1 erkek dizisindeki çiftin yeni bölümde evlendirilmesine karar verildi.
- tütün ve alkole %15 zam geldi
- 3. köprü ihalesi yapıldı
- milli eğitim bakanlığı'nın okullarda sağladığı internet hizmetinde google'a girilmediği ortaya çıktı.
- 3. yargı paketinin 11 maddesi komisyondan geçti ve avukatların dosyalara erişimine daha da kısıtlama getirildi
- eskişehir'de kürtaj ve sezaryen tartışmalarını protesto etmek için ak parti il başkanlığı'na yürümek isteyen grupla polis arasında çıkan arbedede 7'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.
-tbmm insan hakları komisyonu başkanı ayhan sefer üstün 'tecavüz edilen kadın da doğurmalı. bosna'da pek çok kadın doğurdu. özürlü olacak diye bebeği öldürmek de cinayettir' dedi.
- tarafsız bölge programına katılan aile hekimi seda sezer tecavüze uğrayan kişinin kürtaj yaptırmasını değil de tecavüzcüsünü öldürmesi gerektiğini söyledi.