T24 - İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri David Cameron'un başbakanlığı, Kraliçe tarafından onaylandı. Cameron son 200 yılın en genç Başbakanı oldu.



İngiltere’de, İşçi Partisi’nin Liberal Demokrat Parti’nin hükümeti kurma müzakereleri başarısız olunca, Başbakan Gordon Brown istifa etti.



Brown'un istifasını sunmasının ardından David Cameron, Buckhingam Sarayı’nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e görüştü ve Başbakanlığı resmen devraldı.



İngiltere'nin son 200 yıldaki en genç Başbakanı olan 43 yaşındaki Cameron, görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamada, Liberal Demokrat Parti’yle etkin bir koalisyon kurulması için elinden gelen çabayı göstereceğini belirtti.



6 Mayıs'ta yapılan genel seçimde hiçbir partinin tek başına iktidara gelemeyeceği anlaşılmış, Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi, Liberal Demokratlar’la koalisyon için ayrı ayrı görüşmeler yürütmüştü.





Cameron kimdir?



1966 Londra doğumlu David William Donald Cameron, görevlendirilmesiyle 13 yıl aradan sonra ülkeyi yönetecek ilk Muhafazakar Partili başbakan oldu.



Milletvekilliğine ilk kez 2001 yılında, partisinin genel başkanlığına ise 2005 yılında seçilen Cameron, siyaset hayatı boyunca eğitimden maliyeye çok sayıda alanda görev aldı, ancak herhangi bir bakanlık görevi yapmadı.



1812 yılından bu yana ülkenin başına getirilen en genç Başbakan olan David Cameron, Eton Koleji'nde okudu ve Oxford Üniversitesinden mezun oldu.



43 yaşındaki David Cameron, varlıklı bir aileden geliyor ve Muhafazakar Parti'nin, bir diğer adıyla "Toryler"in yeni yüzü olduğunu vurgulamak için "değişim" sloganını kullanıyor.



Cameron, selefleri Margaret Thatcher ve John Major'dan sonra ortaya koyduğu politikalarla daha "yumuşak ve uzlaşı yanlısı" bir Muhafazakar Parti portresi çizse de, AB ile ilişkilere şüpheci bakmaya ve tüm yetkilerin AB'nin eline verilmesine karşı çıkmaya devam ediyor.



Seçim kampanyaları döneminde kravat takmayarak ve ceket giymeyerek halkın içinden yaptığı vurgulu konuşmalarıyla dikkati çeken Cameron, Samantha Cameron ile evli ve iki çocuk babası.



Cameron çiftinin beyin hasarı bulunan ve sara hastası olan ilk çocukları Ivan, hayatını geçen yıl 6 yaşındayken kaybetmişti. Çiftin eylül ayında bir çocukları daha olacak.







