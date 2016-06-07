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Dünya

Akdeniz son iki yılda 10 bin göçmene mezar oldu

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 2016'nın başından bu yana Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısının 200 bini geçtiğini söyledi

07 Haziran 2016 23:48

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2014'ün başından beri 10 binden fazla kişinin Avrupa'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

BMMYK Sözcüsü Adrian Edwards, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında Akdeniz'de yaşanan göçmen ölümlerinde 10 bin eşiğinin aşıldığını söyledi.

 

2016'nın ilk 6 ayında 2 bin 809 göçmen öldü

 

haberler.com'un haberine göre; Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman ise 2016'nın başından bu yana Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan sığınmacı ve göçmen sayısının 200 bini geçtiğini ifade etti.

İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'ya ulaşan göçmenlerin sayısının 206 bin 400'e ulaştığını aktaran Millman, 2 bin 809 kişinin ise denizde yaşamını yitirdiğini ifade etti.

IOM'in verilerine göre, geçen yıl aynı dönemde ise Akdeniz'de, Avrupa'ya geçmeye çalışırken bin 838 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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