Son 2 yıl içindeki ölümlü iş kazaları yeniden incelenecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talimatıyla son 2 yıl içinde yaşanan ölümlü iş kazaları yeniden incelenecek. Bu durum cezası yargı sürecine takılan davalar için de umut oldu.

Son olarak Mecidiyeköy’de meydana gelen 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası, hükümeti iş kazaları konusunda geriye dönük inceleme yapmaya itti. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talimatıyla son 2 yıl içinde meydana gelen can kayıplı iş kazaları yeniden incelenecek, raporlar yeniden gözden geçirilecek. Yeniden inceleme süreci, verilecek cezaları yargı süreçlerine takılan davalar için de umut oldu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talimatıyla son 2 yıl içinde meydana gelen büyük iş kazaları yeniden incelenecek. Bu kapsamda; kazalar hakkında yapılan tespitler ile işletmeler hakkında daha önce hazırlanmış raporlar yeniden masaya yatırılacak. Yetkililer, tüm kazaların yeniden gündeme alınmasının mümkün olmadığını, ölümlü ve yaralanmalı kazaların yeniden gündeme alınabileceğini ifade etti. Birçoğunda hapis cezası çıkmayan kazalarla ilgili yargı süreci de yeniden incelemeden etkilenebilir. Başta Soma maden faciası olmak üzere pek çok davada da bilirkişi raporunun zamanında hazırlanmaması yargı sürecinde sorun yaratıyor. Yeniden inceleme sürecinde bu sıkıntıların da gündeme gelmesi bekleniyor.

2012-2014 arasında meydana gelen bazı önemli iş kazaları şöyle:

24 Şubat 2012: Adana Kozan’daki Gökdere Köprü inşaatında 24 Şubat 2012’de mekanik tünel kapağının patlaması sonucu 10 işçi hayatını kaybetti.

11 Mart 2012: İstanbul Esenyurt’taki AVM inşaatında çalışan işçilerin yatakhanesinde 11 Mart 2012’de çıkan yangında 11 işçi yanarak hayatını kaybetti.

3 Nisan 2012: Erzurum Aşkale’de Karasu-2 HES’in göletinden geçen enerji nakil hattındaki arızayı gidermek için 3 Nisan 2012’de deniz bisikletiyle yola çıkarılan 5 işçi, buzla kaplı göletin alabora olması sonucu hayatını kaybetti.

8 Ocak 2013: Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait kömür ocağında metan gazı patlamasının yol açtığı göçük sebebiyle 8 işçi hayatını kaybeti.

1 Haziran 2013: Muğla Milas’ta atık su arıtma tesisinde 17 Haziran 2013’de 7 metre derinliğindeki deponun bakımı sırasında 7 işçi metan gazından etkilenerek yaşamını kaybetti.

13 Mayıs 2014: Soma’daki kömür madeni faciası, Türkiye’de en büyük kaybın yaşandığı iş kazası olarak tarine geçti. Manisa’nın Soma ilçesinde, Soma Holding tarafından işletilen kömür ocağında meydana geldi. Patlamanın etkisiyle madende yangın çıktı ve çok sayıda madenci içeride mahsur kaldı. Faciada toplam 301 kişi hayatını kaybetti.