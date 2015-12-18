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Dünya

Son 2 senede 110 bin kişi Kosova'yı terk etti

2014 ve 2015 yıllarında, nüfusun yüzde 5'i Kosova'yı terk etti

18 Aralık 2015 22:21

Uluslararası Göçmenler Günü'nde açıklama yapan Kosova İçişleri Bakanlığı, 2014 ve 2015 yılında yaklaşık 110 bin Kosovalının ülkeyi terk ettiğini, bunlardan sadece 16 bininin geri döndüğünü belirtti. Kosova'nın 2015 verilerine göre toplam nüfusu 1 milyon 870 bin kişi civarında...

Hürriyet'te yer alan habere göre, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla, Kosova İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık Göç ve İltica Dairesinde düzenlenen basın toplantısında, konuşan İçişleri Bakanı Skender Hüseyni, 2014 ve 2015 yılında yaklaşık 110 bin Kosovalının ülkeyi terk ettiğini vurgularken, 2015 yılı başında Kosova’dan vatandaşların uzaklaşmasının zirveye ulaştığını belirti.

İçişleri Bakanı Hüseyni, Kosova’yı terk eden 110 bin Kosovalıdan sadece 16 bininin Kosova’ya döndüğünü bildirdi. Bakan Hüseyni, geri dönenlerle içişleri Bakanlığı'nın ilgilenmediğini ve diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde, geri dönen 16 bin kişinden 6 bin 800 kişiye iş sağlandığını vurguladı.

Bakan Skender Hüseyni, bu arada sayısı az olsa da Kosova’nın, Suriye ve Iraklı sığınmacıları da kabul ettiğini ifade etti. Hüseyni, Suriye ve Irak başta olmak üzere toplam 70 kişi Kosova’dan sığınma talebinde bulundu. Sığınmacıların Lipyan’ın Magura köyünde kurulan bir yerleşkede bulunduğunu da belirtirten Hüseyni, Barış Gücü (KFOR) ile işbirliğiyle, Kosova’nın 2 bin Suriye ve Irak sığınmacısını daha kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

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