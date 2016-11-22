Son 13 yılın en çok puan toplayan lideri

Spor Toto Süper Lig'de ilk 11 haftada aldığı 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayan Başakşehir, Süper Lig'deki ilk 11 hafta baz alındığında son 13 yılın en başarılı takımı oldu.

Son olarak Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda topladığı 29 puanın yanı sıra, attığı 28 ve yediği 6 golle +22 averaja ulaşmıştı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon topladığı 29 puan ve +19 averajı ile son 13 yılda en başarılı lig başlangıcına sahip takım unvanını elde etti.

haberler.com'un haberine göre; Başakşehir, 2005-2006 sezonunda 29 puan toplayan Fenerbahçe'yi ise 3 gol averajı ile geride bıraktı. Sarı-lacivertliler, o yıl attığı 26 gol ve kalesinde gördüğü 10 golle, +16 averaja sahipti.

4 büyükler dışında 11. haftayı lider kapatan ilk takım

Spor Toto Süper Lig'in yenilgisiz lider takımı Başakşehir, 24 yıl sonra 4 büyükler dışında ilk 11 haftayı lider kapatan ilk takım oldu.

Son olarak 1992-1993 sezonunda Kocaelispor, ilk 11 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 28 puan toplamış ve 11. haftayı lider kapatmıştı.

O sezondan sonra yalnızca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 12. haftalara lider girmişti.

Kocaelispor büyük bir çıkış yakaladığı o sezonda 19. haftada liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Galatasaray'ın şampiyon bitirdiği sezonu Kocaelispor 4. sırada tamamlayabilmişti.