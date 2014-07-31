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Yaşam

'Son 10 yılda seks işçilerinin sayısı 3 kat arttı'

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Kemal Ördek, AKP iktidarında fuhuş oranının arttığını iddia etti

31 Temmuz 2014 15:04

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin Başkanı Kemal Ördek, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın “iffet” çıkışından sonra "AKP'nin iktidarındaki Türkiye’de son 10 yılda seks işçileri sayısı 3 kat artarak 300 bini bulduğunu" öne sürdü

Cumhuriyet'ten Meltem Yılmaz'ın haberine göre, seks işçisi kadın, erkek ve transların insan ve emekçi hakları konusunda çalışmalar yapma amacıyla geçen yıl kurulan Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin şimdilik 100 kadar üyesi var. Dernek başkanı Kemal Ördek, Türkiye’deki seks işçilerinin temel sorunlarını anlatarak söze başlıyor:

“En temel sorun, elbette yaşam hakkı sorunu. Sürekli seks işçiliği yapanalar ya öldürülür ya intihar eder. Öte yandan Türkiye’de seks işçileri genellikle eve müşteri alma yöntemiyle çalışır ama ayda 3- 4 ev değiştirmek zorunda kalırlar. Yasal genelevler de polisin baskısı altındadır, yasal olmalarına rağmen devlet bunlar hakkında hiçbir bilgi vermez. Sokakta çalışanlar ise polis şiddetinden tutun müşterilerin öldürme riskine kadar, her türlü eziyeti yaşarlar.”

AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye’deki genelevlerin kapatıldığını, bugün geriye 45 kadar genelevde çalışan 1500 kadının kaldığını belirten Ördek, bu evlerin kapatılmasıyla devletin güvenli alanlarda seks işçiliğini engelleyip bu kadınların sokağa, yeraltına, çetelerin ve insan tacirlerinin eline düşmesine neden olduğunu söylüyor.

 

'Yalandan' insan ticareti operasyonları

 

“Yani aslında burada en büyük ahlaksız devletin kendisi” diyen Ördek, “Bugün Türkiye’de seks işçileri, toplumun ahlaki muhafazakar otoriter yaftalamalarıyla ağır bir şiddete maruz kalıyor. Tüm bu kapatmalara rağmen ‘fuhuş’ olarak tanımlanan olgu azalıyor mu? Hayır tabii ki, tersine artıyor” diyerek, şöyle devam ediyor:

“Türkiye’de son 10 yılda seks işçileri sayısı 3 kat artarak 300 bini buldu. Her gün yeni bir masaj salonu, günlük kiralık ev neden açılıyor sanıyorsunuz? Kimse kimseyi kandırmasın, muhafazakarlık adı altında yaşanan büyük bir ikiyüzlülük var. Sürekli fuhuş operasyonu yapılıyor, genelevler kapatılıyor ama fuhuş nasıl oluyor da giderek yaygınlaşıyor? Çünkü fuhuş gözlerden uzak olması için yeraltına iniyor, yeraltında da kriminalize oluyor, yayılıyor.”

İnsan ticareti konusunda ise yapılan operasyonların göz boyamadan ibaret olduğunu belirten Ördek, sözlerini şöyle noktaladı:

“Polis seks işçisi kadınların evini basıp ‘sen tacirsin, sen mağdursun’ şeklinde kafasına göre roller biçip bunu kayıtlara geçiriyor. Sonra da bu durum, insan tacirlerine operasyon yapılmış gibi lanse ediliyor. Öte yandan göçmen seks işçileri, ayakta durabilmek için hala polise rüşvet vermek zorunda. Asıl ahlaksızlık bu değil mi?”

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