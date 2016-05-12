Son 10 yılda oynadığı her takım küme düştü

İngiltere Premier Lig’i 19. sırada tamamlayarak küme düşen Norwich City’de forma giyen Sebastian Bassong, son 10 yılda tam 6 kez küme düşerek tekrarlanması zor bir istatistiğe imza attı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre; kariyeri boyunca altı farklı takımda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu takımların dördüyle küme düşme tecrübesi yaşadı.

2006 ve 2008 yıllarında Metz ile Fransa’da iki defa küme düşen Sebastian Bassong, İngiltere’nin yolunu tuttu. Newcastle United’a transfer olan deneyimli savunmacının kaderi burada da değişmedi.



Newcastle United, 1989 yılından sonra ilk kez Championship’e düştü ve Bassong da kariyerinde 3. kez küme düşme tecrübesi yaşadı. Ancak o sezona dair en ilginç detay, Newcastle United’ta sezonun en iyi oyuncusun Sebastian Basson seçilmesi oldu.



2011-12 sezonunun ikinci yarısında Wolverhampton Wanderers’a kiralanan Sebastian Bassong makus talihini burada da değiştiremedi ve yarım sezon formasını giydiği Wolverhampton Wanderers ile küme düştü.



Wolverhampton Wanderers’ın Championship’e düşmesinin ardından Norwich City ile anlaşma imzalayan Sebastian Bassong, yeni takımında yalnızca 1 sene dikiş tutturabildi.



Norwich City’deki ilk sezonunu 11. sırada tamamlayan Sebastian Bassong, bir sonraki sezon yine hayalkırıklığı yaşadı ve bu kez Norwich City ile küme düştü.



Daha önceki tecrübelerinin aksine bu kez küme düşen takımından ayrılmayan 29 yaşındaki oyuncu, Norwich City’de kaldı ve bir sezon Championship’te forma giydikten sonra tekrar Premier Lig’e yükseldi.



Ancak Sebastian Bassong’un bu sevinci de fazla uzun sürmedi. Norwich City bu sezon Premier Lig’de kalıcı olamadı ve 11 Mayıs 2016 tarihiyle yeniden Championship’e düştü.



29 yaşındaki oyuncu böylece, 11 yıllık profesyonel kariyerinin son 10 yılında 2 farklı ülkede 4 farklı takımla tam 6 kez küme düştü.