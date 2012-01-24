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Yaşam

'Son 10 yılda 50 kot taşlama işçisi hayatını kaybetti'

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, son 10 yıllık dilimde işçi sağlığı

24 Ocak 2012 02:00


Hülya Karabağlı T24 / Ankara

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, son 10 yıllık dilimde işçi sağlığı ve güvenliği rakamlarında olumsuz tabloya Meclis araştırması istedi. Dibek’in çeşitli kuruluşlardan yararlandığı verilere göre, son 10 yılda 50 kot taşlama işçisi hayatını kaybetti. Aynı dönemde 784 binden fazla iş kazası oldu. 10 binin üzerinde işçi öldü.



TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde Dibek,”AKP iktidarı ile işçi sağlığı ve güvenliği tehlikeye girmektedir. İktidarın kadrolu işçiliğin yerini taşeronlaşmayı teşvik etmesi ve çok düşük ücretlere işçileri mahkûm etmesi iş güvenliğini yok etmektedir."


2011’e göre ölümlerde yüzde 60 artış

AKP’nin 2011 yılında iş kazası sonucunda ölümlerin yüzde 17 oranında azaldığı iddiasının doğru olmadığını söyleyen Dibek’in verdiği rakamlar şöyle;

2011 yılında DİSK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) de aralarında olduğu meslek örgütleri, işçiler, akademisyenler, gazeteciler, avukatlar ve iş müfettişlerinin oluşturduğu İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin araştırmalarına göre 2011 yılında işçi ölümleri geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 arttı.




Son 10 yılda 50 kot taşlama işçisi öldü

Maden Mühendisleri Odası tarafından yapılan çalışma sonucunda Türkiye'de 2011 yılında madenlerde 79 kişi hayatını kaybetti. 117 kişi ise yaralandı. Son 10 yılda 50 işçi kot taşlamada işinde çalıştığı için yaşamını yitirdi.


2011’in ilk sekiz ayında 376 işçi öldü

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporları, Türkiye'de işçilerin sağlık ve güvenli bir ortamda çalışmadıklarını ortaya koyuyor. Rapora göre, 2010'un ilk sekiz ayında 238, 2011'in ilk sekiz ayında 376 işçi hayatını kaybetti. Ayrı raporda, son on yılda 784 binden fazla iş kazası oldu. Kazalarda 10 binin üzerinde işçi öldü.


Dünyada günde 1 milyon iş kazası

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre, dünyada işgücü piyasasında bulunan işçilerden yaklaşık 1 milyonu her gün iş kazası yaşanıyor. İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2.3 milyon insan hayatını kaybediyor.


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