Son 10 yılda 4.500 kişi tırmanış yaptı, 27 dağcı hayatını kaybetti

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 10 yılda muhtelif dağlarda yapılan dağcılık, tırmanış ve yürüyüş etkinliklerinde 27 dağcının hayatını kaybettiği ifade edildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dağ kazalarının bilimsel boyutta araştırılıp incelenmesi için 2017 yılında Dağcılık Federasyonu bünyesinde "Dağ Kazaları Araştırma İnceleme Komisyonu" (DKAİK) kurulduğunu da belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dağcılık Federasyonu'na bağlı dağcılık branşında bir, spor tırmanış branşında ise 14 tesisinin bulunduğunu, kayıtlı lisanslı sporcu sayısının da 45 bin 774 olduğunu açıkladı. Dağcılık Federasyonu ve kulüpler tarafından düzenlenen etkinliklerle ilgili bilgi veren Bakan, şunları söyledi:

“Erciyes Dağı'na altı etkinlikte toplam 500, Rize Koçkar Dağı'na. üç etkinlikte toplam 625, Medetsiz Dağı'na iki etkinlikte toplam 250, Hasan Dağı'na iki etkinlikte toplam 120, Kaz Dağları'na iki etkinlikte toplam 350, Uludağ'a dört etkinlikte toplam 650, Karacadağ'a iki etkinlikte toplam 160, Artos Dağı'na bir etkinlikte 80, Yıldız Dağları 'na bir etkinlikte 75, Boz Dağ'a dört etkinlikte toplam 550, Süphan Dağı'na iki etkinlikte toplam 120, Allahuehber Dağları'na bir etkinlikte 450, İlgaz Dağı'na iki etkinlikte toplam 140, Kızlar Sivrisi Dağı'na üç etkinlikte toplam 350 ve Aladağlarda 3.000 metrenin üstünde bulunan 30 zirveye ise yaklaşık 1.000 kişi tırmanış yapmıştır. Bu ve diğer zirvelere 4.500 kişinin tırmanış yaptığı tahmin edilmektedir.”



Ülkemizde 2007-2017 yılları arasında, muhtelif dağlarda yapılan dağcılık, eğitim, kaya tırmanışı ve yürüyüş etkinliklerinde, 2009 yılında Zigana Dağı'nda meydan gelen çığ felaketinde hayatını yitiren 10 kişi de dâhil olmak üzere, toplam 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Osman Aşkın Bak, bu kişilerden birinin yabancı uyruklu olduğunu bildirdi.

