Son 10 dakika oyun çirkinleşti

T24 - Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı 1-0 yenerek şampiyonluk iddiasını devam ettirdi, siyah-beyazlılar ise liderin sekiz puan gerisine düştü. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen dün akşam oynanan karşılaşmayı değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (19 Nisan 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Ne Fenerbahçeli, ne Beşiktaşlı oyunculara yakışacak hareketler izledik. Böyle olunca o muhteşem ilk 80 dakika da uçup gitti.



80. dakikaya kadar kıran kırana bir maç izledik. Süper bir derbi oldu diyebiliriz. Ancak son on dakika ve uzatmalarda oyun bir hayli çirkinleşti. Ne Fenerbahçeli, ne Beşiktaşlı oyunculara yakışacak hareketler izledik. Böyle olunca o muhteşem ilk 80 dakika da uçup gitti.



Hakem Hüseyin Göçek’in ismi bütün hafta boyunca çok tartışıldı. Belli ki bunun etkisinde kalmış. Göstermediği kartlar, gösterdiklerinden daha önemliydi. Standardı tutturamadı. Yani oyunun gerginleşmesine çanak tuttu. Tüm aldatmaları yedi.



Örneğin son dakika Vederson ve İbrahim Toraman’ı birer sarı kartla yerlerine gönderebilirdi. Kırmızı ile işi abarttı. Selçuk’u gereksiz bir sarı kart çıkardı, İbrahim Toraman’a tekme atan Emre’yi es geçti...



Maça gelince; Fenerbahçe, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında olduğu gibi oyuna müthiş arzulu ve istekli girdi. Hatta santra ile birlikte Alex klasik olarak topu köşe bayrağının yakınından taça gönderdi ve hemen takımca prese başladılar. Beşiktaş’ın kadrosu bu baskıyı kaldıracak özellikte değildi ve bunun faturasını Alex daha birinci dakikada kesti. Fenerbahçe ardından farkı ikiye hatta üçe çıkaracak pozisyonları da yakaladı. Kalesinde sıfır pozisyonla devreyi kapadı. Beşiktaş rakibi önünde pasif kalınca, özellikle Fink ve Ernst orta alanda hiçbir varlık gösteremeyince, hazırlık paslarında aksayınca oyun Fenerbahçe’nin hakimiyeti altında geçti.

İkinci yarıda roller tamamen değişti. Mutlak kazanması gereken bir maça hücuma çıkacak beklerle çıkmayarak büyük hata yapan Mustafa Denizli’nin, İbrahim Toraman’ı sağ beke çekip orta alana Uğur İnceman’ı koyması ipleri Beşiktaş’a geçirdi. Fizik olarak da Fenerbahçe’ye göre daha ağır basınca oyunu kazanacak konuma kadar geldiler.



Bobo’nun kaçırdığı penaltı dönüm noktasıydı. Oyun beraberliğe gelse Fenerbahçe’nin geri döndürmesi güçleşebilirdi. Çünkü dirençleri bir hayli düşmüştü. Aslında Beşiktaş ve Fenerbahçe şu an ligin fizik açıdan en iyi takımları. Ancak Fenerbahçe gücünü dengeli kullanamadı. İlk yarıda büyük bir efor harcadı. Bu yüzden son 15 dakika ileri gidecek halleri yoktu.



Son bir paragraf da Gökhan Gönül için... Ameliyat olacak derken inanılmaz bir performans gösterdi. Fenerbahçe’nin en iyilerinden biriydi. Özverisi, savaşçı kimliği alkışı hak etti.