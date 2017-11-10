T24 LogoT24 Logo
Gündem

Son 1 ayda 280 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 400 kişiden 280'i tutuklandı

10 Kasım 2017 16:22

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 400 kişiden 280\'i tutuklandı. Hacılaer ilçesinde dün gece 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İl genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Son 1 ay içinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 400 kişiden 280\'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Bu arada Narkotik polisinin Hacılar ilçesinde dün gece gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu sattıkları belirlenen İ.T., H.T., L.T. A.A.A. ve M.A., emniyetteki sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada işlemin ardından zehir tacirleri adliyeye gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİ Narkotik Suçlarla Mücadele MüdürlüğüHacılaerNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüSonBuHacılarKayseri EğitimAraştırma HastanesineBuradaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24