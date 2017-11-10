Son 1 ayda 280 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 400 kişiden 280\'i tutuklandı. Hacılaer ilçesinde dün gece 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İl genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Son 1 ay içinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 400 kişiden 280\'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Bu arada Narkotik polisinin Hacılar ilçesinde dün gece gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu sattıkları belirlenen İ.T., H.T., L.T. A.A.A. ve M.A., emniyetteki sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada işlemin ardından zehir tacirleri adliyeye gönderildi.



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