Sömürü sektörü iş başında

81 yaşındaki dilencinin yarım günlük hasılatının 86 YTL olduğu öğrenilirdi. Şahsa 62 YTL idari para cezası kesildi ve tahsilat 47 YTL olarak peşin yapıldı. Geriye kalan para ve altınlar da belediyenin müteferrik emanet hesabına yatırıldı.



Ramazan ayı dolayısıyla daha yoğun şekilde görülen dilenciler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı mobil ekip olarak adlandırılan sivil zabıtalar, tarafından takibe alındı.



Şıhcan Caddesi üzerinde iş yerlerine girerek dilenen Mustafa K. (81) suçüstü yakalanarak Dilenci Toplama Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan aramada, üzerinde 8 cumhuriyet altını ve 2 bin 170 YTL nakit para olduğu tespit edilen şahsa, bu parayı nereden getirdiği soruldu.



Öğle saatine kadar 86 YTL



Mustafa K, parayı önce tarla satarak elde ettiğini, daha sonra tarlasından elde ettiği hububatı satarak kazandığını ileri sürdü. Zabıtaların ısrarlı sorularına karşılık çelişkili bilgiler veren şahsın bütün paralarına el konuldu. Ayrıca şahsın öğle saatlerine kadar 86 YTL para kazandığı öğrenildi. Şahsa 47 lira idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen diğer para ve altınlar belediyenin müteferrik emanet hesabına yatırıldı.



Rutin kontroller



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, dilencinin rutin olarak bölgede devriye gezen sivil zabıta ekipleri tarafından yakalandığını belirterek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak kent merkezinde sürekli bu gibi çalışmalar yapıyoruz. Rutin kontroller yapan sivil ekiplerimiz, bu dilenciyi suçüstü yakalayarak merkeze getirmiştir. Şahsın yapılan üst aramasında 8 cumhuriyet altını ve 2 bin 170 YTL nakit para ele geçirilmiştir. Halkımızın dini duygularını istismar ederek para kazanmaya çalışan dilencilere bundan sonrada göz açtırmayacağız. Ayrıca Cuma günü yaptığımız çalışmalarda da 14 dilenciyi alı koyduk. Bu kişilerin üzerlerinde 100 YTL kadar para çıktı. Amacımız dilenciliğin önüne geçmek." diye konuştu.

