Sömestr tatili bugün başlıyor; kaç gün sürecek?

2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona eriyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için yarıyıl tatili bugün başlayacak.

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci kanaat dönemi için ders zili 6 Şubat'ta çalacak. İkinci dönemde 8. sınıf öğrencileri 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ise 12 Mart Pazar günü, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2016-2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da sona erecek. Öte yandan 2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

15 tatil 30 gün mü olacak?

Öğrencilerin tarihini merak ettiği 15 tatil, bu yıl 16 gün olacak. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusu, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından doğrulanmamıştı. Aynı durum bu yıl da geçerliliğini sürdürüyor.

2017 yılında resmi tatil günleri ne zaman?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017

15 Temmuz Şehitleri Anma Günü: 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar

2017 - 2018 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.