Soma'ya Türk-İş Madenciler İlkokulu

Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)-MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nde Türk-İş Genel Merkezi ve Soma Belediyesi\'nin işbirliğinde yaptırılan 400 öğrenci kapasiteli ilkokulun açılışı yapıldı.

Soma\'nın Hürriyet Mahallesi\'nde yaptırılan Türk-İş Madenciler İlkokulu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanvekili Ali Tulup, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, AK Parti Soma İlçe Başkanı Şeref Kavruk ve sendika yöneticilerinin katılımıyla açıldı. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma\'da meydana gelen maden faciası sonrasında Soma\'ya okul yaptırma sözü verdiklerini hatırlatan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, çevre düzenlemesi ve yapımda kullanılan 200 bin TL\'nin Soma Belediyesi tarafından karşılandığını açıkladı. Türk-İş Genel Merkezi\'nin ise okulun yapımı için 1 milyon 500 bin TL harcadığını belirten Atalay, 3 katlı ve 400 öğrenci kapasiteli okulda inceleme yaptı. Başkan Atalay, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

MADEN ŞEHİTLİĞİ\'NE ZİYARET

Soma\'da Maden Şehitliği\'ni de ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 13 Mayıs\'ta yaşanan facianın asla hafızalardan silinmeyeceğini belirterek, \"Ben bu tür üzücü iş kazalarına \'kader\' demiyorum. Düpedüz bu olaylar bir iş cinayetidir. Olay olduğu zaman ekibimle beraber Soma\'ya geldim. Yaptığım gözlemlerde iş güvenliği konusunda ne kadar geri kaldığımızı bir kez daha gördüm. İşverenin \'para kazanacağım\' hırsını bir kenara bırakıp önce işçinin can güvenliğini sağlaması gerekir. Benim bundan sonra işverenlerden tek isteğim önce işçinin can güvenliğinin sağlanmasıdır\" dedi.

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