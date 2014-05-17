Soma'ya giriş polis kontrolu altında: Neden geldiniz?

Soma'da gerilimin dün akşam artmasının ardından ilçeye girişler kontrol altına alındı. Manisa Valiliği de bugün de ilçede yapılması beklenen tüm gösteri, protesto ve yürüyüşleri yasakladı.

İlçe girişinde emniyet güçleri özellikle otobüsler ve Manisa dışından gelen otomobilleri durduruyor. Neden geldikleri soruluyor ve bazı kişilerin girişine izin verilmiyor. İlçenin 3 girişi de yani Bergama-Kınık, Savaştepe ve Akhisar girişleri polis kontrolü altında tutuluyor. Otobüs ve binek araçları durduruluyor... Gelenlere neden geldikleri soruluyor... Herkesin kimlik kontrolü yapılıyor... Madenci yakınlarına yardım için gelenlere izin veriliyor ama herhangi bir eyleme katılacaklar geri gönderiliyor.

İlçe merkezinde yoğun önlem

İlçenin içinde de çok sayıda polis var. Hem sivil hem de çevik kuvvet, geniş güvenlik önlemi aldı.

Manisa Valiliği Soma'da gösteri ve yürüyüşü yasakladı

Turan Gültekin ve Banu Şen’in hurriyet.com.tr’deki haberine göre, Manisa Valiliği dün olaylarla sonlanan yürüyüşün ardından, bugün de ilçede yapılması beklenen tüm gösteri, protesto ve yürüyüşleri yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada "İçinde bulunduğumuz bu acılı ve hassas dönemde bu tür yasa dışı provokatif eylemlere bundan sonra da müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Soma'da nüfus tabelası değişti

Soma'da yaşanan maden faciasının ardından bu tabela sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Somalılar şehrin girişindeki tabelaya “105 bin - 302 +?” yazarak siyah bant çekti.