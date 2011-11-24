-Somali'ye 200 kapasiteli hastane ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, hastane temeli atmak ve Türkiye tarafından eğitim, sağlık ve altyapı çalışmaları konusunda incelemelerde bulunmak üzere hafta sonunda Somali'ye gideceğini bildirdi. Bozdağ, İstanbul'da düzenlenen 2. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Topluluklar Dini Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Somali Adalet ve Din İşleri Bakanı Ahmet Hasan Gababe ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Somali konusunda Türk halkının büyük bir duyarlılık gösterdiğini söyledi. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince Somali için 535 milyon 600 bin liranın toplandığını ifade eden Bozdağ, ayrıca Kurban Bayramı'nda da Kızılay ile Diyanet Vakfı tarafından Somali yararına kurban bağışı kampanyası düzenlendiğini belirtti. Somali'de Türkiye tarafından altyapı çalışmaları ve yatırımlar gerçekleştirildiğini aktaran Bekir Bozdağ, kendisinin başkanlığında oluşturulan heyetin yarın akşam Somali'ye gitmek üzere yola çıkacağını, 26 ve 27 Kasım'da Somali'de incelemelerde bulunacaklarını kaydetti. Somali'de bazı açılışlarda bulunacaklarını anlatan Bozdağ, şöyle konuştu: ''Orada bir hastanenin temelini atacağız, okul açılışı yapacağız. Tamamlanan projelerin de açılışını gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar yapılan hizmetleri yerinde görme imkanımız bulunacak. Gönderilen yardımların yerinde harcanıp harcanmadığını da bir kontrol etmiş olacağız. Önümüzdeki süreçte neler yapmamız gerektiği konusunda da yeni bir fikir sahibi olacağız. Somali'de planladığımız çalışmalar çerçevesinde 200 kişilik bir hastane yapacağız. Temelini de bu hafta sonu atacağız. Havaalanının restorasyonu ve oradaki yolun asfaltlanmasıyla ilgili çalışmaları yürüteceğiz. Oradaki çöplerin temizlenmesiyle ilgili adımlar attık. O konuda neler yapıldı, yerinde görmüş olacağız. Kemiklerin yakılmasıyla ilgili yakma makineleri götürdük, onlarla ilgili çalışmaları gözlemleme imkanımız oldu. Aşevleri kurduk, onların çalışmalarını göreceğiz. Ekmek fırını yaptık, onu göreceğiz.''