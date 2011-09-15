-Somali'nin iletişim altyapısını Türkiye kuracak İZMİR (A.A) - 15.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Somali'nin yeniden yapılanabilmesi amacıyla Ulaştırma Bakanlığı olarak iş adamlarını Somali'ye götüreceklerini belirterek, ''İş adamlarımızın desteğiyle bu ülkenin iletişim ve ulaşım altyapısını Türkiye kuracak'' dedi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali'ye şimdiden 500 milyon liranın üzerinde yardımda bulunduğunu hatırlattı. Birleşmiş Milletlerin, Somali'deki yoksulluğun azaltılması için en az 1 milyar dolarlık yardım öngördüğünü vurgulayan Yıldırım, ''Türkiye şimdiden bu rakamın yarısını tek başına yakaladı''dedi. Bakan Yıldırım, Somali'de her iki çocuktan birisinin açlıktan hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, çocukların hayatlarını kaybetmesine, dünyanın büyük bir kısmının duyarsız kaldığını ifade etti. Hükümet olarak Somali'de şartların kötüleşeceğinin anlaşılmasından itibaren harekete geçtiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: ''Sayın Başbakanımız tarafından yayımlanan genelge ile Somali'ye yardım seferberliği başlatılmasını sağladık. Birçok kamu ve gönüllü sivil toplum kuruluşumuz yardım kampanyalarıyla bu seferberliğe en etkin biçimde katıldı. Hayırsever insanlarımız bu kampanyalara sahip çıktılar, adeta sofralarını Somalili kardeşlerimizle bölüştüler. Ortaya çıkan ciddi meblağlardaki yardımlar hemen bölgeye aktarıldı, aktarılıyor. Çünkü bizler komşusu açken gözüne uyku girmeyen, tok yatmayan bir ecdadın torunlarıyız. 74 milyon vatandaşımız da Somali'deki kardeşlerimizin imdadına yetişmek için adeta seferber oldu. Sadece Türkiye tarafından toplanan yardım miktarı 500 milyon lirayı geçti.'' Hükümetin bu yardımlara öncülük ederken sektörel bazda da destek gördüğünü ifade eden Bakan Yıldırım, ''Çeşitli sivil toplum örgütleri bu kampanyaları başlattığında boş kısa mesaj gönderip 5 lira yardım yapılıyordu. Normalde cep telefonu şirketleri bir hizmet bedeli alıyordu. Burada iş Allah rızası için yapılan bir iş olduğundan bunlara 'parayı almayın, kampanyaya ilk katkıyı sağlayın' dedik. Hiç tereddüt etmeden kampanyamıza katkı verdiler'' dedi.