T24 LogoT24 Logo
Gündem

Somalili yaralıların tedavisi sürüyor

Metin ÖZDEMİR / POLATLI, (Ankara), (DHA) - SOMALİ'nin Mogadişu kentinde bombalı saldırı sonucu yaralanan 35 kişi Ankara'nın değişik hastanelerinde tedavi altına alındı

17 Ekim 2017 18:41

Metin ÖZDEMİR / POLATLI, (Ankara), (DHA) - SOMALİ\'nin Mogadişu kentinde bombalı saldırı sonucu yaralanan 35 kişi Ankara\'nın değişik hastanelerinde tedavi altına alındı. Polatlı Devlet Hastanesi\'nde ilk tetkikleri yapılan 18 kişinin tedavisi sürüyor.
Polatlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Arslan Somalili yaralıları ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı. Arslan tetkik ve tedavi işlemlerinin yapıldığını, bazı yaralıların bugün itibariyle ameliyata alındığını söyledi. Cerrahi ve Ortopedik müdahaleler için gerekli olan tıbbi ekipmanların tedarik edildiğini, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu göğsünden yaralanan Abu Mohammed isimli yaralıyı ameliyat için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiklerini söyledi.
Yaralıların genel durumlarının iyi yönde seyrettiğini ifade eden Arslan refakatçi olan kişilerinde ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MetinPOLATLI Ankara DHASOMALİ MogadişuAnkaraPolatlı Devlet HastanesiPolatlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Hüseyin Arslan SomaliliArslanCerrahiOrtopedikAbu MohammedYüksekEğitimAraştırma HastanesineYaralıların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24