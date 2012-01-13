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Somalili korsanların kaçırdığı geminin mürettebatı İstanbul'da İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2012 12:55

-Somalili korsanların kaçırdığı geminin mürettebatı İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Somalili korsanlar tarafından yaklaşık 16 ay önce kaçırılan Malta bandıralı Yunan firmasına ait ''MV Olib-G'' geminin 3'ü Türk, 15'i de Gürcistan uyruklu mürettebatı, kurtarıldıktan sonra İstanbul'a getirildi.  Somali'den havalanan Air Zena Havayolları'na ait uçakla saat 10.10 sıralarında Atatürk Havalimanı'na gelen mürettebat, Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Somalili korsanların 8 Eylül 2010 tarihinde kaçırdığı geminin mürettebatı, yakınları tarafından da hasretle kucaklandı. 

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