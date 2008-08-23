Somalili korsanlar 'coştu'

Korsanların hala hakim olabildiği dünyanın nadir bölgelerinden Somali açıklarında ve Aden Körfezi'nde son dönemde fidye için gemi kaçırma olayları zirve yapmış durumda. Korsanlar, son üç günde aynı bölgede Japonya, Almanya, Malezya ve İran bandıralı 4 gemi kaçırdı.Hollanda'ya giden hurma yağı yüklü Malezya tankeri, Çin'den Hollanda'ya 40 bin ton demir filizi taşıyan İran bandıralı gemi, Japonların işlettiği bir tanker ve bir Alman yük gemisi son günlerde korsanların hedefi oldu. Şu anda bu 4 gemide bulunan bütün mallar ve 100'den fazla mürettebat, korsanların elinde bulunuyor.Körfez bölgesinde devriye gezen uluslararası donanmaya ait bir savaş gemisi de bölgeye giderek kaçırılan gemileri izlemeye aldı. Uluslararası donanmada ABD, Fransa, Almanya, Pakistan, İngiltere ve Kanada'ya ait savaş gemileri bulunuyor.BM Güvenlik Konseyi, haziranda Somali karasularına savaş gemlilerinin girmesine izin veren karar aldı. Ticari gemilerin 200 deniz milinden daha fazla Somali'ye yaklaşmamaları tavsiye edildi. Somali, 3 bin 25 kilometreyle Afrika'da en uzun kıyıya sahip.İran, bugün yaptığı açıklamada, Aden Körfezi'nde önceki gün kaçırılan gemi ve mürettebatını kurtarmak için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. İran Gemicilik İşletmeleri Genel Müdürü Muhammed Hüseyin Dacmer, Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunduğunu, ancak gemi ve mürettebata ilişkin bilgi edinilemediğini söyledi.İlgili uluslararası kuruluşlarla irtibat halinde olduklarını belirten Dacmer, korsanlarla müzakerelerin uzun sürmesinden endişe ettiklerini bildirdi. Dacmer, geminin fidye için kaçırılma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.Dünya ticaretinin yüzde 90’ının deniz yoluyla yapıldığı göz önüne alındığında, korsanlığın ne kadar ‘revaçta’ olabileceği daha iyi anlaşılıyor.Son yapılan araştırmalar, ticari gemilere yönelik korsan saldırılarının dünya genelinde yılda 16 milyar dolara varan kayıplara neden olduğunu gösteriyor. 2003 yılında dünya çapında 445 saldırıyla ‘zirve yapan’ korsanların geçen yıl da 249 saldırıyla engin denizlerde dehşet saçtığı belirtiliyor.Uluslararası Denizcilik Bürosu’na göre korsan saldırıları gemilerin türüne, hangi ülke açıklarında gerçekleştiğine ve korsanların ‘amacına’ göre değişiklik gösteriyor. Örneğin Nijerya açıklarında korsanlar genelde petrol taşıyan gemilere saldırırken, Güneydoğu Asya denizlerinde çoğunlukla küçük tankerler, römorkörler ve mavnalar hedef alınıyor.Korsanlar, silahlarla bastıkları gemilerdeki mallara el koydukları yetmiyormuş gibi, mürettebatı kaçırıp, gemi sahibinden fidye de isteyebiliyorlar. Fidye ödendiğinde ise bütün kargosu ‘temizlenmiş’ gemi ve mürettebatı korsanlar tarafından serbest bırakılıyor. Fidye miktarı, geminin büyüklüğüne ve korsanların ‘keyfine’ göre değişiyor. Örneğin Somali açıklarında 2007 yılında korsanlar tarafından el koyulan Danica White adlı Danimarka bandıralı kargo gemisi 1.5 milyon dolar fidye ödenerek firma tarafından geri alınabilmişti.Korsan saldırılarının genelde Somali açıklarında gerçekleşmesi ise dikkat çekiyor. Güçlü bir merkezi hükümeti ve bir donanması bulunmayan Somali’nin karasuları korsanlar için adeta bir cennet… Bu sularda bütün ticari gemiler korsanlar için potansiyel birer hedef teşkil ediyor. Yoksul Somalili gençler de korsanlığı birer ‘meslek’ gibi seçiyor. Eline silahı alan, kendini bir çetenin yanına atıyor ve ganimetten pay almak üzere ekiple birlikte av peşine düşüyor.