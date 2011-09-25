-Somalili gençlerin "umut" sınavı MOGADİŞU (A.A) - 25.09.2011 - Açlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali'de öğrencilerin en büyük hayalini eğitimlerini Türkiye'de sürdürebilmek süslüyor. Kimse Yok Mu Derneğince düzenlenen ve eğitim için Türkiye'ye gönderilecek 350 çocuğun belirlenmesine yönelik sınava 10 bini aşkın kişi girdi. Öğrenciler sınav merkezlerinin önlerinde daha iyi bir geleceğe kavuşmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kimse Yok Mu Derneği Somali Temsilcisi Bilal Çelik, üniversite ve lise eğitimi almaları için 350 öğrenciyi Türkiye'ye götüreceklerini belirtti. Bu öğrencilerin belirlenmesi için çoğunluğu Mogadişu'da olmak üzere beş merkezde Somali Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle sınav yaptıklarını ifade eden Çelik, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle sınavların 10 gün boyunca devam ettiğini bildirdi. Yazılı sınavın ardından öğrencilerin mülakata alındığını dile getiren Çelik, bunlarla öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçtüklerini belirtti. ''Çadırlarda yaşayan ya da yetim olan çocuklarımıza öncelik veriyoruz'' diyen Çelik, Somalili birçok gencin Türkiye'de eğitim görmenin hayalini kurduğunu vurguladı. Türkiye'deki eğitim şartlarının iyiliğine dikkati çeken Çelik, ''Buradaki öğrenciler Türkiye'nin gerek eğitim gerekse yaşam kalitesi açısından çok daha iyi şartlara sahip olduğunu biliyor. O nedenle eğitimlerine Türkiye'de devam etmeyi çok istiyorlar. Gençlerin en büyük amacı Türkiye'de alacakları iyi bir eğitimin ardından ülkelerine iyi bir doktor, iyi bir mühendis ya da bir başka meslek sahibi olarak dönmek ve halkına hizmet etmek'' diye konuştu. Dernek olarak Mogadişu'da insanların mağduriyetini gidermek için birçok hizmete de imza attıklarını ifade eden Çelik, bunların devam ettiğini de bildirdi. Türkiye'ye eğitim için gönderilecek çocukların belirlenmesine yönelik düzenlenen sınava çok yoğun talebin olduğunu anlatan Çelik, şunları söyledi: ''Sınav için 10 binden fazla katılım oldu. Şimdilik bunlardan 350'sini Türkiye'ye götüreceğiz. Bu öğrenciler Türkiye'de özel kolejlerde ve vakıf üniversitelerinde öğrenim görecek. Burslu olarak Türkiye'ye gelecek öğrencileri bu ayıın sonuna doğru Başkent Mogadişu'ya gelecek bir uçakla ülkemize göndermeyi planlıyoruz. Daha fazla öğrencinin eğitim için ülkemize getirilmesi konusundaki çalışmalarımız da sürüyor.'' -Okul bahçesinde uzun kuyruklar- Bu arada sınavların yapıldığı merkezlerden biri olan Mogadişu'da öğrenciler sınavın yapılacağı Mohamoud Mire Lisesinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Daha iyi bir gelecek arayışında olan çok sayıda öğrencinin geldiği okulun bahçesinde sınava girmek isteyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Önce üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin alındığı sınavın ardından sıra lise öğrencilerine geçti. Okuldaki taştan yapılmış sıra ve masalarda yazılı sınava giren öğrenciler kendilerine sorulan soruları yanıtladı. Yazılı sınavın ardından başarılı olanlar için yapılacak mülakatın ardından Türkiye'ye gitmeyi hak kazanan öğrenciler belirlenecek.