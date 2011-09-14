-Somalili çocuklar çayı sevdi İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - İç savaş ve kuraklıkla mücadele eden Somali'den İstanbul'a getirilen ve yetersiz beslenmeye bağlı çeşitli hastalıkları bulunan 14 çocuğun tedavisi sürüyor. Esenler'deki özel Avicenna Hastanesine Başhekimi Uzman Dr. Mevlit Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 çocuğun Somali'nin başkenti Mogadişu'dan İstanbul'a tedavi için getirildiğini, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla getirilen çocuklara, anne ve babalarının da refakat ettiğini hatırlattı. Çocukların yaşlarının 3 aylık ile 15 yaş arasında değiştiğini ifade eden Yurtseven, ''14 çocuktan 2'sinin durumu, beslenme bozukluğuna bağlı hastalıklar nedeniyle ağırdı. Bunların tedavilerine başlandı. Bir tanesinin durumu, diğerine göre daha ağırdı. Bu çocuklar, yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Durumları en azından şu ana kadar kötüye gitmedi. Tablo daha olumlu seyretti'' dedi. Hastaların beslenme alışkanlıklarının farklı olduğunu ifade eden Yurtseven, ''Bunlar bizim özel misafirlerimiz. Onlara özel mönü çıkarıyoruz. Özellikle sabahları krep, tereyağ, çay ve süt veriyoruz. Hastalarımız, günde 2 defa çay talebinde bulunuyor. Sebzeli yemeklerden pek hoşlanmıyorlar. Etli pilav, makarna gibi yemekler istiyorlar. İlk geldiklerinde ikram ettiğimiz yemekler sebzeliydi, onlardan çok memnun kalmadılar, yemek istemediler. Daha sonra onların talepleri doğrultusunda, istedikleri yemekleri hazırlatıyoruz. Başka sosyal ihtiyaçları da var. Aileleriyle görüşmek istediler. Ailelerine telefon etmelerini sağladı. Diğer ihtiyaçları da karşılanıyor'' dedi.