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Yaşam

Somalili bebek fıstık ezmesiyle hayata tutundu

Somali’de insani kriz boyutuna ulaşan açlık felaketinin simge yüzü haline gelen bir deri bir kemik bebek

11 Kasım 2011 02:00

T24 - Somali’de insani kriz boyutuna ulaşan açlık felaketinin simge yüzü haline gelen bir deri bir kemik bebek Minjah Gedi Farah, üç aylık tıbbi bakımın ardından artık dünyaya gülen gözlerle bakıyor. Minhaj bebek, vitamin eklenmiş fıstık ezmesinden oluşan özel bir çocuk gıdasıyla yaşama tutundu.



Minjah, Temmuz ayında, henüz yedi aylıkken, yiyecek bulma umuduyla Kenya’ya akın eden Somalilerin yerleştirildiği Dadaab kampına annesi ile birlikte geldiğinde sadece 3.2 kilogram ağırlığındaydı.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bir hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun beslenme programına alınan Minjah, bugün 8 kiloya ulaştı. Küçük Minjah sağlıklı bir bebeğin görünümünü kazandığı gibi artık destek almadan oturabiliyor, biberonunu kendisi tutabiliyor ve en önemlisi yaşıtları gibi emekleyebiliyor.

Bebeğin bakımı ile özel ilgilenen Uluslararası Kurtarma Komitesi’nden Sirat Amin “Annesi bile onun kurtarılabileceğine inanmıyordu. Şimdi bütün aile çok mutlu” dedi. Ancak Somalili çocukların hepsi Minjah kadar şanslı değil. Türkiye’nin de aktif olarak katıldığı uluslararası yardım çabalarına rağmen, Somali’de yardıma ihtiyaç duyan 4 milyon insandan sadece 2.2 milyonuna yiyecek ulaştırılabildi.


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