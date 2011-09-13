-Somalili 14 hasta çocuk İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - İç savaş ve kuraklıkla mücadele eden Somali'den 14 çocuk, yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklarının tedavisi için İstanbul'a getirildi. Alınan bilgiye göre, yetersiz beslenmeye bağlı çeşitli hastalıkları bulunan 14 çocuk, Somali'nin başkenti Mogadişu'dan Ankara'ya, ardından THY'ye ait uçakla İstanbul'a getirildi. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla İstanbul'a getirilen çocuklara, anne ve babalardan oluşan 13 kişi de refakat ediyor. Somalili hasta çocuklar, daha sonra ambulanslarla Esenler'deki Özel Avicenna Hastanesine götürüldü. İHH Başkan Yardımcısı Yaşar Kutluay, hastane önünde yaptığı açıklamada, ilerleyen zamanda da yeni hastaları Türkiye'ye getirerek tedavilerini yapacaklarını belirten Kutluay, şunları kaydetti: ''Orada bir hastanemiz var, Arafat Hastanesi. İHH yaklaşık 10 yıldır bu hastanenin sponsorluğunu yürütüyor. Orada eksik olan cihazları tomografisinden, ultrasonuna kadar tüm cihazları tamamlayacağız ve orada da hastalıkların tedavisi mümkün kılınacak. Buradan ayrıca doktor arkadaşlarımızı da oraya götüreceğiz. Bu çalışmayı da Uluslararası Doktorlar Birliği ile birlikte yürütüyoruz.'' Gazze'ye insani yardım götürürken uluslararası sularda İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisini ''hastane gemi'' yapmayı planlarını ifade eden Kutluay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mavi Marmara gemisinin eksiklerini tamamlarsak onu bir hastane gemi olarak oraya göndermeyi planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu da başaracağız. Makine dairesinde ve gerekli aksamlarda eksikleri kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Bilindiği gibi Mavi Marmara, Gazze'ye de insani yardım götürmüştü. Şimdi de gemimizi Somalili kardeşlerimizin derdine çare olsun diye Somalili kardeşlerimize göndereceğiz.''