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Dünya

Somalilerin kaçırdığı Rus tankeri kurtarıldı

Somalili korsanların dün Aden Körfezi'nde kaçırdığı Rus petrol tankeri kurtarıldı. Tankerde 23 kişilik Rus mürettebatın bulunduğu bildirilmişti.

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Novoship gemicilik şirketinden yapılan açıklamada, tankerin Rus savaş gemisinin müdahalesiyle kurtarıldığı, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. AB korsanlıkla mücadele misyonu AB Deniz Gücü dün, gemiye sandalla yanaşan korsanların tankerin kontrolünü ele geçirdiğini, bölgedeki bir Rus savaş gemisinin müdahale için takipte olduğunu açıklamıştı.


Çin'e giden Liberya bayraklı Moskova Üniversitesi adlı 106 bin tonluk petrol tankeri dün Yemen'in Sokotra adası açıklarında korsanların saldırısına uğramıştı. Tankerde 23 kişilik Rus mürettebatın bulunduğu bildirilmişti.

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