-SOMALİ'DEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI MOGADİŞU (A.A) - 30.07.2011 - Somali Devlet Başkanı Şeyh Şerif Şeyh Ahmed, ülkedeki kuraklıktan ötürü acil yardım çağrısı yaptı. Kuraklıktan ötürü hükümetin kurduğu sığınma kamplarında çok sayıda kişinin yaşadığını belirten Şeyh Ahmed, dün yaptığı açıklamada, ülkenin imkanlarıyla sığınmacıların ihtiyaçlarına yetişemediklerini belirtti. Somali ordusunun, silahlı El Şabab örgütüyle mücadelesinden zaferle çıkacağını belirten Ahmed, "yakında onları yenilgiye uğratacağız" diye konuştu. Hükümet sözcüsü Abdirahman Ömer Osman da açıklamasında, yardım kuruluşlarının ülkelerindeki açlık karşısından "çok yavaş davrandıklarını", krizin, BM'nin yaptığı açıklamalarında dile getirdiğinden çok daha şiddetli olduğunu ifade etti. Sözcü, sığınma kamplarında, kızamık da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların da yayılmakta olduğunu belirtti. Sözcü, "Somali'de kıtlık çok hızlı hareket edilmesini gerektiriyor çünkü Somalili çocuklar her gün, yardım olmadığı için ölüyor. Uluslararası toplumdan, sıkıntı içindeki insanlarımıza yönelik yardımlarını arttırmalarını istiyoruz" dedi. Ülkedeki açlık 11 milyon kişiyi etkiliyor. Bunlardan 2,2 milyonu, El Şabab örgütünün kontrolündeki orta ve güney bölgelerde yaşıyor. Bu bölgelere yardım kuruluşları giremiyor ve çok sayıda insan hükümetin sığınma kamplarına ulaşmaya çalışıyor. Öte yandan, başkent Mogadişu'da Afrika Birliği barış güçleriyle El Şabab arasında perşembe gününden beri çatışmalar oluyor. AB güçleri kentin doğusunda ilerleme kaydettikten sonra, El Şabab'ın kontrolünde bulunan ve ateş mevzisi olarak kullandığı stadyuma yöneldi. Taraflar arasında dün karşılıklı top ateşi oldu. El Şabab güçlerinin onbinlerce kişinin yaşadığı sığınma kamplarına saldırmasından endişe ediliyor.