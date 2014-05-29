Somali'deki THY saldırısında iki araç kullanılmış

Somali, Mogadişu’da uğradığı silahlı saldırıcı sonucu yaşamını yitiren eski SAT komandosu THY güvenlik şefi Saadettin Doğan’ın cenazesi İstanbul’a getirildi. Eski silah arkadaşları ve kardeşi Cem Doğan’ın karşıladığı cenaze Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı. Doğan’ın çalıştığı Çetin Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin saldırının iki araç tarafından yapıldığını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Poyrazköy davası sanıklarından eski SAT Komandosu Saadettin Doğan, 2011 yılında görevinden ayrıldı. Somali’nin başkenti Mogadişu’da Türk Hava Yolları’na (THY) güvenlik hizmeti sağlayan Çetin Güvenlik Şirketinin güvenlik şefi olarak görev yapıyordu. Evli ve bir çocuk babası Saadettin Doğan önceki gün Somali’de aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Doğan’ın cenazesi dün 17.30 sıralarında İstanbul’a getirildi. Atatürk Havalimanı kargo bölümüne getirilen Doğan’ın cenazesini kardeşi Cem Doğan ve eski silah arkadaşları karşıladı. Cenaze GATA’ya götürüldü. Doğan’ın cenazesi yarın Selimiye Camii’nde öğle namazının ardında kılınacak cenaze namazından sonra Çengelköy Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Çetin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin “Yaklaşık olarak 2 yıldır orada havalimanında THY’nin uçuş güvenliğini sağlayan ekibin başında görev yapıyordu. Hem Somali otoritesince hem de halk tarafından sevilen biri. Beklemediğimiz bu vaka serbest günde oradaki Türk şirketlerine ziyaretler yapmak amacıyla çıkış yapmışlar. Aracı Saadettin arkadaşımız kullanıyordu yanında THY pazarlama şefi de vardı. Çıkıştan 20 dakika sonra bir araç önlerine kırıp yolu kapatmış, diğer tarafta bekleyen başka bir araçtaki iki kişi keleşle ateş açmış. Kalbine kurşun geldiği için olay yerinde vefat etmiştir. Zırhlı araç var orada. Her istenildiğinde tahsis edilebilir. Zaman zaman serbest günlerde şehir içinde bu aracı kullanıyorduk. Bize karşı alınmış herhangi bir tehdit almadık. Birçok arkadaşımız elini kolunu sallayarak dışarıda sivil olarak dolaşıyordu. Çarşıya pazara gidiyordu. Orada en pozitif bakılan kişiler Türkler. Türkiye’nin orada fazlasıyla iş yapmaya başlaması bazı çevreleri rahatsız etti demek ki.”

Saadettin Doğan’ın cenazesini havalimanında karşılamaya gelen eski SAS komandosu arkadaşı Birkan Öztürk şunları söyledi: “Bana,Büyükelçilikte işi olduğu, öğleden sonra 1-2 gibi dışarı çıktığı, bir aracın onu takip ettiği, trafik sıkıştığında 5 el ateş edildiği ve 4’ünün rahmetli Saadettin’e isabet ettiği söylendi. Araç zırhlı değilmiş. O anda acil bir işi olduğu için zırhlı olmayan bir araçla çıkmışlar. Normalde dışarı çıkışlar zırhlı araçlarla yapılıyor."

‘Ağustosta maaşı bağlanacaktı’

"Kendi emekliliğini doldurduğu için emekli oldu ancak yaş haddini doldurmadığı için bekliyordu. Yaş haddi de bu ağustosta dolacaktı ve maaş bağlanacaktı. Maaşı almak nasip olmadı kendisine. Ben de emekli bir SAS’Im. Oradan kendisiyle tanışıyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim. Üzüntüden konuşamıyorum. Kendisi bu ülke için çok önemli görevlerde bulundu. Lucky S olsun, Avrasya botu, Kardak olsun sayamadığım bütün görevlerde bulundu ve hocalık yaptı. Poyrazköy davası yüzünden baskı altında kaldı ve üzülerek ayrılmak zorunda kaldı. Bu gerçekten çok üzücü bir olay. Mecburen de çalışmak zorunda kaldı."