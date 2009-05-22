Somali'deki çatışmalar şiddetleniyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik güçleriyle isyancılar arasında bugün başlayan şiddetli çatışmalarda ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.



Güvenlik güçleriyle militanlar arasındaki çatışmaların başkentin geneline yayıldığı belirtilirken, sabah saatlerinde biri yerel radyo muhabiri, 4'ü militan 5 kişinin öldüğünü söyleyen görgü tanıkları, Hodon semtindeki bir karakolun önünde 6 militanın cesedinin bulunduğunu belirtti.



Çatışmaların aşırı dinci Eşşebab örgütünün kalesi olarak gösterilen Bakara Pazarı bölgesinde yoğunlaştığını söyleyen görgü tanıkları, şiddetli çatışmalar yüzünden evlerinden çıkamadıklarını kaydediyor.



Bölge sakini Halime Osman, Bakara'da üniformalı kişileri görmenin kendilerini şaşırttığını ifade ederek, buradaki 4 polis karakolunu militanların elinden alan güvenlik güçlerinin ilerlemesinin sürdüğünü bildirdi.



Bu arada Somali'de Eşşebab'la birlikte eylemler düzenleyen Hizbulislam adlı örgütün sözcüsü Hasan Mehdi, askerlerin kendi mevzilerini de vurduğunu söyledi.



Mehdi, Eşşebab ve Hizbulislam'ın karşı saldırıya geçtiğini, bazı yerlerde askerleri püskürttüklerini iddia etti. Çatışmalarda kayıplar olduğunu, ancak sayısını bilmediğini kaydeden Mehdi, "Şu an çatışmaların ortasındayız" dedi.



Somali'de 2007 yılında başlayan çatışmalarda 17 bin 700 sivilin öldüğü, 1 milyondan fazla sivilin evlerini terk ettiği bildirilirken, 3 milyon Somalilinin de acil gıda yardımlarıyla yaşamını devam ettirdiği belirtiliyor.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Mogadişu'daki çatışmalar nedeniyle son 15 günde 45 bin kişinin başkenti terk ettiğini duyurdu.



Washington yönetiminin El Kaide ile bağlantılı olduğunu bildirdiği Eşşebab örgütünün de aralarında bulunduğu İslamcı gruplar, Somali'nin orta ve güney kesimlerinin çoğunun kontrolünü elinde bulunduruyor.

