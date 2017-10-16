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Dünya

Somali'deki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 300'ü aştı

Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmişti

16 Ekim 2017 15:45

Somali'nin başkenti Mogadişu'da önceki gün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığı açıklandı.

Mogadişu'daki El Emin Ambulans Servisi Müdürü Dr. Abdulkadir Adam, bombalı saldırıda yaralanarak, hastaneye kaldırılanlardan bazılarının kurtarılamadığını söyledi. Dr. Adam, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığını belirtti.

Cenazelerin defin işlemlerinin de başladığını söyleyen Adam, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Mogadişu'da cumartesi günü biri Safari Otel yakınlarında diğeri Medine-i Münevvere bölgesinde 2 bombalı saldırı meydana gelmiş, saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alınmış, ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.

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