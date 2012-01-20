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Dünya

Somali'de şiddetli çatışma MOGADİŞU (A.A)

20 Ocak 2012 13:11

-Somali'de şiddetli çatışma  MOGADİŞU (A.A) - 20.01.2012 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da Afrika Birliği barış gücü askerleriyle Eşşebab militanları arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Afrika Birliği barış gücü sözcüsü, askerlerin, kenti çepeçevre koruyabilmek için kentin dış kesimlerine doğru ilerlediğini, askerlerin militanların bazı "stratejik" üslerini ele geçirdiğini belirtti. Bir görü tanığı da havan topu ve silah sesleri duyduğunu, kentin kuzey mahallelerindeki çatışmalar yüzünden yüzlerce kişinin kaçtığını söyledi. Afrika Birliği barış gücü, Eşşebab militanlarını, bazı tartışmalı bölgeler haricinde başkentten atmayı başarmıştı. Ancak militanlar saldırılarını sürdürüyor.

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