Somali'de polis akademisinde intihar saldırısı

Mergim Özdamar / İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Somali\'nin başkenti Mogadişu\'daki ana polis akademisinde polis kılığına giren bir intihar bombacısı saldırı düzenledi.

Polis, ölü sayısının 17\'ye ulaştığını, 20\'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, polislerin sabah erken saatlerde geçit töreni için toplandıklarını, bombacı saldırdığında da kalabalığın açık bir meydanda olduğunu söyledi.

Polis memuru Mohamed Abdulle, \"Polis kılığında ve patlayıcı yelek giyen bir adam kampa girdi ve kendini havaya uçurdu. Bir çok yaralı var\" dedi.

Abdulle, tıbbi ekiplerin yaralıları çıkarmaya devam ettiğini belirtti.

Polis kampı Somali\'deki en büyük polis akademisi olarak biliniyor.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı. Ancak, El-Kaide\'ye bağlı Shabaab, Mogadişu\'daki uluslararası destekli hükümetleri devirmek için yıllardır verdiği savaşta polise tekrar tekrar saldırdı.

Shabaab, 2011 yılında Mogadişu\'daki dayanağını kaybetti ancak başkentte ve başka yerlerdeki askeri, hükümet ve sivil hedeflere düzenlediği saldırılarla mücadelesini sürdürdü.