-Somali'de ölü sayısı 13'e çıktı MOGADİŞU (A.A) - 09.02.2012 - Somali'de bomba yüklü aracın patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 7'den 13'e yükseldiği öğrenildi. Başkent Mogadişu'da, parlamento binası yakınlarındaki bir kafetaryanın önünde bulunan park halindeki bomba yüklü aracın dün patlatılması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 6'sı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 6 yaralının hayatını kaybetmesiyle, ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.