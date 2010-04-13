Somali'de müzik İslama aykırı bulundu yasaklandı

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Somalili radikal İslamcılar daha önce kontrolü altındaki yerlerde sinemayı, düğünlerde oynamayı, futbol oynamayı ve seyretmeyi ve sutyeni yasaklamıştı.



Son olarak da güneydeki bir şehirde İngilizce ve fen bilimleri derslerine yasak gelmişti.



Tusmo yayın kuruluşundan Abdullah Yasin Cema, radyo istasyonlarının yasağa uymaktan başka çaresi olmadığını söyledi.



Sadece hükümetin kontrolündeki bir radyo istasyonunun yasağı ihlal edebildiği belirtiliyor.



İslamcılar yasakları ihlal edenlere şeriat çerçevesinde ceza veriyorlar.



Eşşebab örgütü, Somali’nin BM destekli hükümetini devirerek ülkeye şeriat getirmek istiyor.



Silahlı örgüt, ülkenin güneyinin büyük bölümüyle başkent Mogadişu’nun bir bölümünün kontrolünü elinde tutuyor.