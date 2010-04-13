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Dünya

Somali'de müzik İslama aykırı bulundu yasaklandı

Somali'de radikal İslamcılar, futbol oynamayı seyretmeyi, düğünlerde oynamayı, sutyeni yasaklamışlardı. Yeni yasakları da müzik oldu. Somali'de müzik yayını yapmak artı

13 Nisan 2010 03:00

T24- Somali’de radikal İslamcıların şarkıların "İslama aykırı" olduğunu ilan etmesinden sonra radyolarda müzik yayınına son verildi.


Somalili radikal İslamcılar daha önce kontrolü altındaki yerlerde sinemayı, düğünlerde oynamayı, futbol oynamayı ve seyretmeyi ve sutyeni yasaklamıştı.


Son olarak da güneydeki bir şehirde İngilizce ve fen bilimleri derslerine yasak gelmişti.


Tusmo yayın kuruluşundan Abdullah Yasin Cema, radyo istasyonlarının yasağa uymaktan başka çaresi olmadığını söyledi.


Sadece hükümetin kontrolündeki bir radyo istasyonunun yasağı ihlal edebildiği belirtiliyor.


İslamcılar yasakları ihlal edenlere şeriat çerçevesinde ceza veriyorlar.


Eşşebab örgütü, Somali’nin BM destekli hükümetini devirerek ülkeye şeriat getirmek istiyor.


Silahlı örgüt, ülkenin güneyinin büyük bölümüyle başkent Mogadişu’nun bir bölümünün kontrolünü elinde tutuyor.

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