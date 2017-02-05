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Dünya
Deutsche Welle

Somali'de milyonlarca kişi aç

Somali açlık felaketiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları açlıkla mücadele için çabalarını yoğunlaştırdı ancak vakit dar.

05 Şubat 2017 21:46

Afrika Boynuzu'nda yer alan Somali'de durum kritik. Kıtlık ve kuraklıkla karşı karşıya olan ülkeye acil yardım ulaştırılamazsa açlık büyük bir felakete dönüşecek. Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusun yarısına denk gelen yaklaşık 6 milyon 200 bin kişiye acilen yardım ulaştırılması gerekiyor.

Zira bu insanlar önümüzdeki aylarda aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle hayatını kaybedebilir.

BM, en az 360 bin Somalili çocuğun tehlikeli derecede yetersiz beslendiğini, bu çocukların en az 70 bininin bu yüzden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Örgüt yayınladığı raporla bu çocukların derhal acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

25 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü Somali'de son iki yağmur döneminde yağış olmaması tehlikeli bir kuraklığa neden oldu. Uzmanlar Nisan-Haziran döneminde beklenen yeni yağmur döneminde görülebilecek olası yağışların da mevcut kuraklığa çare olmayacağı görüşünde.

Bazı kuraklık bölgelerineyse radikal İslamcı terör örgütü El Şabab'ın varlığı nedeniyle yardım ulaştırılamıyor.

"Vakit daraldı"

Küresel çapta insani yardım çalışmaları yürüten Save the Childern örgütü de bölgede çok büyük ölçüde bir açlık tehlikesinin giderek daha da arttığı konusunda uyardı.

Büyük ve küçük baş hayvanların dörtte üçünün açlık ve kuraklık nedeniyle telef olduğunu, tarımcılığın ise tamamen çöktüğü belirtildi.

Örgütten yapılan açıklamada ‘2011'deki benzer bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmamak için derhal harekete geçilmeli, zaman çok daraldı’ dendi.

2011'de Somali'de yaklaşık 250 bin kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

BM ve diğer büyük uluslararası yardım kurumları Somali'nin yanı sıra açlık çeken Etiyopya ve Çad Gölü çevresindeki diğer bölgeler için de yardım çağrıları yapıyor. Buradaki milyonlarca kişi de açlık ve susuzluk çekiyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa,epd/ MK, EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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