-SOMALİ'DE ''KORSAN SEZONU'' AÇILDI MOGADİŞU (A.A) - 28.09.2010 - Somali'de denizin de dalgalı olmasına neden olan muson mevsiminin sona ermesiyle, ''korsan sezonu'' açıldı. Eylül başından itibaren korsanların hızlı teknelerini yeniden suya indirdiğini belirten yetkililer, ayrıca korsanların savaş silahlarıyla donandıklarını da ifade etti. Aynı kaynaklar, saldırılarını ve dolayısıyla da aldıkları fidyeleri artırmayı planlayan korsanlara karşı hem yabancı donanmaların hem de yük gemilerinin aldığı önlemlerle karşı koyulmasının planlandığını hatırlattı. Yük gemilerinin de bu yıl çok daha iyi donanımlarla korunmakta olduğunu belirten yetkililer, hafta sonunda mürettabatı Ukraynalı olan Yunan bandıralı yük gemisi MV Lugela'ya çıkan korsanların, mürettebatın kendisini zırhlı bir bölüme hapsettiğini ve motorları da durdurduğunu görünce, askeri bir müdahaleyle karşı karşıya kalmaktansa gemiyi terk etmeyi tercih ettiklerini aktardı.