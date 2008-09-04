Somali'de korsan dehşeti

Somali açıklarında, bir Mısır gemisinin korsanlarca kaçırıldığı bildirildi.



Mena Ajansı'na göre, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nda konsolosluk işlerinden sorumlu Ahmed Rizk, gemi korsanlarının en faal olduğu, istikrarsızlığıyla tanınan yarı özerk Puntland bölgesinde bulunan Eyl yerleşim birimi açıklarında kaçırılan gemiyle ilgili bilgileri Kenya'daki Mısır Büyükelçiliği aracılığıyla izlediklerini söyledi.



Rizk, geminin adı, taşıdığı yük ve mürettebatı hakkında bilgi almaya çalıştıklarını belirtirken, şu ana dek kimsenin gemi kaçırma olayını üstlenmediğini bildirdi.



Afrika'nın, yoksul ve iç savaşın pençesindeki ülkesi Somali'de 1991'den beri merkezi hükümet bulunmuyor. Ülke, son aylarda korsanlık olaylarıyla adını sık sık duyurmaya başladı. Somali açıklarında temmuz ayı sonundan beri en az 8 korsan saldırısı düzenlendi.