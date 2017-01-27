Somali’de Kenya ordusuna Eş Şebab saldırısı

Somali'de İslamcı Eş Şebab örgütü militanları, ülkenin güneyinde Kenya'ya ait bir askeri üsse saldırdı.

Eş Şebab, Kulbiyow kasabasındaki üste patlayıcı yüklü bir kamyou infilak ettirerek başlattığı saldırıda 57 askeri öldürdüğünü ve bazı askeri araçlara el koyduğunu iddia etti.

Kenya ordusu ise saldırıyı doğruladı, Eş Şebab'ın iddiasını ise "propaganda" olarak nitelendirerek reddetti.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının püskürtüldüğü, çok sayıda militanın öldürüldüğü belirtildi.

Eş Şebab bir süre önce El-Ade kentindeki Kenya üssüne de benzer bir saldırı düzenlemişti.

Örgüt o saldırıda 100 askeri öldürdüğünü iddia etmiş, Kenya ise kaç askerin öldürüldüğünü açıklamayı reddetmişti.

Kenya, Somali'de Birleşmiş Milletler destekli hükümeti destekleyen Afrika Birliği misyonuna 3 bin 600 askerle destek veriyor.