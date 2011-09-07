-''Somali'de insan olmak'' sergisi açıldı ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin Somali'deki insanlık dramını yansıtan fotoğraflarından oluşan ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisi, Ankara Kızılay Metro istasyonunda Ankaralılarla buluştu. Serginin açılışında konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk, Somali'de dünyanın bir büyük drama şahitlik ettiğini belirtti. AK Parti Hükümeti'nin ve Türkiye'nin önemli sivil toplum örgütlerinin büyük bir yardım kampanyası başlattığını söyleyen Öztürk, ''Bütün dünya, Türk halkının büyük yardımseverliğine şahitlik ediyor'' dedi. AA'nın, bu yardım seferberliğine tanıklık etmek için Somali'ye ilk giden basın kuruluşu olduğunu vurgulayan Öztürk, AA'nın muhabir, kameraman ve foto muhabirinden oluşan ekibinin, sıkıntılarla da olsa Somali'ye girdiklerini ve bugün sergisi açılan fotoğrafları, görüntüleri çektiklerini anlattı. Bu fotoğrafların, Türkiye'deki bütün basın yayın organlarının yanı sıra dünyadaki çok önemli ajans, televizyon, gazete ve dergilere de servis yapıldığını kaydeden Öztürk, ''Bir anlamda Anadolu Ajansı, Somali'de Türkiye'nin başlattığı yardımı bütün dünyaya duyurdu. Olayın kendisi büyük bir dram. Fotoğraflardan görüntülerden de anlıyorsunuz. Dolayasıyla fazla söze gerek yok aslında...'' dedi. Kemal Öztürk, şu anda hala Somali'de AA'nın büyük bir ekibinin bulunduğunu, oradan haber, görüntü ve fotoğraf geçildiğini belirterek, Libya, Suriye, Tunus gibi krizin olduğu her yerden, AA'nın aktif olarak haber geçtiğini anlattı. Öztürk, ''Türkiye'nin bölgedeki hızlı, güçlü ve dominant rolüne eşit olarak devletimizin ajansı da aynı misyonu orada sürdürmeye çalışıyor. Dünyada etkinliğini artıran bir Türkiye var. Buna paralel olarak, etkinliğini artırmaya çalışan bir Anadolu Ajansı olacaktır. Henüz kendimizi buna hazırlıyoruz ama ileride daha güçlü, daha büyük bir ajans, dünya ölçeğinde etkin olacak bir ajans olmaya da niyetliyiz. Ankara'nın bu en işlek yerinde bir dramı sergilemeye çalıştık. Aslında buna Türkiye'nin çok fazla da ihtiyacı yok. Çünkü gerçekten çok duyarlılık gösteriliyor'' diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün dünyaya örnek olacak büyük bir yardım kampanyası gerçekleştirdiğini söyledi. Gökçek, ''İnsanların yüreğini sızlatan fotoğrafları göreceğiz. Anadolu Ajansı, aslında bu sergiyle Somali'ye yardım konusunda çok ciddi bir adım atmış oldu'' dedi. Türkiye'nin yardım konusunda neler yapılabileceğini, yardımın nasıl teşvik edileceğini çok net olarak gösterdiğini söyleyen Gökçek, tüm yardımseverlere teşekkür etti. Somali'ye yaptıkları yardımları anlatan Gökçek, yaklaşık 1 yıl boyunca yardıma devam edeceklerini de bildirdi. -Somali'nin Ankara Maslahatgüzarı Mursal'ın konuşması- Somali'nin Ankara Maslahatgüzarı Nur Sheikh Hamud Mursal da Somali'nin pek çok problemi bulunduğunu, ülkede 20 yıldan beri devam eden iç savaşın yanı sıra kuraklığın da hüküm sürdüğünü söyledi. Kuraklığın, büyük bir felakete dönüştüğünü, tarım ve hayvancılıkla geçinen bölge insanlarının kuraklık nedeniyle tüm varlıklarını kaybettiklerini anlatan Mursal, terör örgütü El Kaide ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen Somali'deki Eşşebab örgütünün de Somali hükümetine karşı savaşa devam ettiğini belirtti. Somali'nin büyük bir coğrafyada ve Afrika boynuzu denilen stratejik bir bölgede yer aldığını söyleyen Mursal, ''20 milyondan fazla nüfusu doyurmaya yetecek kadar balık dolu denizlerimiz var. İki büyük nehrimiz var. Eğer bu su kaynakları verimli olarak kullanılabilirse nüfusumuzun 10 katını doyuracak tarım alanlarımız var. Ancak etkili ve güçlü bir hükümetimiz olmadığından bu kaynakları kullanamıyoruz'' diye konuştu. Mursal, açlık ve kıtlıkla mücadele eden Somali halkına hükümetin gerekli koruma ve yardımı sağlayamadığını belirterek, ''Bu nedenle uluslararası teşkilatlardan ve ülkelerden yardım beklemek sorundayız. Yardımlar geliyor ama yeterli değil. Hükümetim ve halkım adına Türk halkının desteklerine şükranlarımı sunuyorum'' dedi.