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Dünya

Somali'de ilerleme kaydedildi NAİROBİ (A.A) 

28 Eylül 2011 16:30

-Somali'de ilerleme kaydedildi NAİROBİ (A.A) - 28.09.2011 - BM, Somali'deki kıtlıkla mücadelede olumlu gelişmeler kaydedildiğini bildirdi. BM İnsani İşler Koordinasyon Bürosundan yapılan açıklamada, gıda yardımının yaklaşık 1,85 milyon kişiye ulaştığı, bu sayının gıda ihtiyacı olanların neredeyse yarısı olduğu belirtildi. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ishal ve kolera vakalarında düşüş olduğunu, buna karşın ekim yağmurlarının kıtlık yüzünden evlerinden olanların yerleştiği kalabalık kamplarda su yoluyla bulaşan hastalıkları artırma riski bulunduğunu açıkladı. BM, halen 750 bin Somalilinin gelecek 4 ayda kıtlık yüzünden ölme riski altında olduğunu bildiriyor.  Kıtlıktan on binlerce kişinin öldüğü Somali'de altı bölgede kıtlık ilan edilmişti.

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