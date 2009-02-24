Somali'de iç çatışma: 23 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da aşırı dinci militanlarla hükümet yanlısı kuvvetler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 23'e yükseldi.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da aşırı dinci militanlarla hükümet yanlısı kuvvetler arasında çıkan şiddetli çatışmalarda ölü sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.



Görgü tanıkları, yeni Devlet Başkanı Şerif Şeyh Ahmed'in ülkeye dönüşü ertesinde patlak veren çatışmalarda 90 kadar kişinin de yaralandığını söylediler.



Tanıklar, hükümete muhalefet eden partilerin başında gelen Hizb El İslamiye yandaşlarının ağır silahlarla donanımlı halde hükümet yanlısı kuvvetlere saldırmasıyla çatışmaların çıktığını ve ölenlerden en az 18'inin sivil olduğunu belirttiler.



