-Somali'de hastaları Diyanet doyuracak MOGADİŞU (A.A) - 28.08.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da her geçen gün hasta sayısının arttığı ve yeterli hizmetin verilemediği Banadır Hastanesi'nde yemek ihtiyacı, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanacak. Türkiye Diyanet Vakfı Somali Organizasyon Sorumlusu Mehmet Şükrü Eroğlu, hastaneye her gün 1500 öğün yemek yardımı yapılacağını söyledi. Birleşmiş Milletler'in son üç ayda 5 yaşın altında 30 bin çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğünü açıkladığı Somali'de, kıtlık, kuraklık ve iç çatışmalardan kaçanlar Mogadişu'daki kamplara sığınıyor. Kente gelenlerden çoğu çocuk yüzlercesi ise hastanelerde veya Türkiye Sağlık Bakanlığının sahra hastanesinde tedavi görüyor. Mogadişu'nun en büyük hastanesi Banadır'da ise her geçen gün artan hasta sayısı nedeniyle yeterli hizmet verilemiyor. Küçük, beş yataklı bir odada 30 kişinin kaldığı, koridorlarında bile insanların yatarak tedavi edildiği hastanede hastaların ancak beşte birine yemek verilirken, yardıma Türkiye Diyanet Vakfı yetişti. Vakfın Somali Organizasyon Sorumlusu Mehmet Şükrü Eroğlu, hastanede tedavi görenlerin 500'ünün çocuk olduğunu belirtti. Eroğlu, hastalara sıcak yemek verilebilmesi için her gün pirinç, makarna, yağ, un ve et gibi tüm ihtiyacın Diyanet Vakfı tarafından karşılanacağını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığına ve vakfa Türk vatandaşlarının büyük ilgi gösterdiğini de ifade eden Eroğlu, "Yardımların Somali'de ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırılması için çaba harcıyoruz. Birçok kampa katı gıda yardımı yaptık. Banadır'da hastalara ve refakatçilerine yemek hizmeti verilememesi üzerine harekete geçtik. Her gün 1500 öğün yemek hazırlanabilecek malzeme tarafımızdan verilecek ve bu yardım ihtiyaç olduğu sürece devam edecek" dedi. Uzun süre yemek yemedikleri ve su içmedikleri için sindirim sistemleri çalışmayan çocuklara bir taraftan serum desteği veriliyor, bir taraftan da burunlarından sıvı gıdalar veriliyor. Travmayı atlatan çocukların ise güç kazanabilmeleri için sağlıklı beslenmesi gerekiyor.